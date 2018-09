Proponen torneos con 16 equipos para el siguiente año



11/09/2018 - 08:20:32

Página Siete.- El presidente del Comité Técnico de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monje, presentará en los siguientes días una propuesta de un nuevo sistema de campeonatos para el próximo año, en el que se establecen 16 equipos para la División Profesional, dos más de los que existen en la actualidad.



La idea del dirigente federativo es “priorizar” que los equipos no gasten mucho dinero en viajes y que la selección tenga días de preparación para la Copa América de Brasil, que se diputará en junio de 2019.



“El calendario 2019 será apretado por la participación de la selección en la Copa América entre ambos torneos. Además, se jugará la primera fase de la Copa Libertadores y Sudamericana en el primer semestre y el inicio de las eliminatorias en octubre”, dijo Monje al justificar el porqué del proyecto que planea presentar al Comité Ejecutivo.



La diferencia con el actual campeonato, además de los dos equipos más, es la cantidad de fechas, debido a que la idea de campeonato que tiene el dirigente es que en cada campeonato sólo se jueguen 15 o 16 fechas. “El torneo Apertura serian partidos de ida y el Clausura serían duelos de vuelta, como se hace en Perú o México”.



Según Monje esto ayudaría a la economía de los equipos debido a que sólo realizarán 15 viajes en el peor de los casos durante un año y no 26 “que sería en dos torneos de 14 equipos todos contra todos, de ida y vuelta”.



En cuanto al tiempo de duración de este certamen, explicó que se jugaría sólo fines de semana y se extendería poco más de tres meses e incluso existe la posibilidad de sumar un clásico para que haya dos por torneo, “esto más por el tema de recaudación”, aseguró.



“Esta duración de campeonato se adecuaría perfectamente a lo que buscamos en el primer semestre, y en el segundo incluso nos daría tiempo para organizar la Copa Bolivia, con equipos de asociación y la División Profesional”, dijo.



El dirigente presentará su propuesta en este mes, debido a que si es aprobada por los clubes y miembros del Comité Ejecutivo se deberá modificar la convocatoria en el caso de los ascensos y descensos de la presente temporada. “Eso no se hace de la noche a la mañana”, acotó.



En cuanto al tema de los dos equipos que se aumentarían si se acepta la propuesta, Monje dijo que estos serían el campeón y subcampeón de la Copa Simón Bolívar que está en disputa; además, se analiza la posibilidad de que el último del torneo de la División Profesional juegue un partido por su permanencia con el tercero de la segunda categoría.



“Esta es una idea, está abierta a propuestas de otros miembros de la comisión y de los clubes”, concluyó.