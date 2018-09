Henry Vaca lo mejor del equipo verde



11/09/2018 - 08:16:03

El Día.- Henry Vaca fue el jugador más destacado ayer en el partido que jugó Bolivia ante Arabia Saudita (2-2), en Ryad, sobre todo en el primer tiempo donde fue imparable para los defensores saudíes. El volante ofensivo atigrado mostró gran clase, atrevimiento y habilidad pero al que le faltó acompañamiento para culminar una mejor faena.



Imparable. El juego punzante de Vaca lo demostró en el minuto 4 cuando en base de habilidad, superó a dos rivales, hasta llegar a la línea final y desde allí envió un centro al medio donde Gilbert Álvarez la mandó fuera con arco de frente, de no creer.



Al parecer la orden de Farías era que se mueva por ambas bandas porque esa jugada fue por derecha, pero también apareció por la izquierda donde siguió creando problemas para los defensores locales.



En otro arranque de habilidad y potencia, se fue por el medio dejando rivales para que le cometan falta que después derivó en el gol de Campos de tiro libre.



En el segundo tiempo su producción bajó, pero no dejó de ser importante cada vez que le llegaba la pelota y tenía que luchar.



El resto. Lampe con su seguridad fue importante, en los goles no tuvo nada que hacer, después Óscar Ribera puso mucha entrega, incluso se animó en una carrera de más de 60 metros, Luis Haquín y después los que ingresaron, Leo Vaca, Alexis Ribera y sobre todo Martins que terminó anotando el gol.



"Estar en la selección otra vez me llena de orgullo.

Tal vez muchos piensan que un penal es fácil pero no lo es, tuve la oportunidad y lo hice".



M. Martins

Delantero de la Selección de Bolivia



"Lo importante es no perder, tuvimos la oportunidad más clara con Gilbert. Después tuvimos muchas llegadas y hasta lo pudimos ganar".



Carlos Lampe

Arquero de la Selección de Bolivia



Apuntes



Retraso. El partido fijado para las 13:15, comenzó con tres minutos de retraso, algo inusual en este tipo de partidos calificados A.



Capitanes. Sorpresiva la capitanía en Bolivia que recayó en manos del volante Diego Wayar. En tanto el capitán de Arabia Saudita fue Omar Othman.



Entrenadores. Mientras Juan Antonio Pizzi lució un terno azul con corbata de color verde, César Farías lució una polera blanca con vivos verdes.



Bolivianos. Un reducido grupo de hinchas, unos 20, estuvo en las gradas del estadio con la bandera boliviana que la hacían flamear.



Retorno. El viaje de retorno fue de forma inmediata y, según el informe del jefe de prensa, Wálter Díaz, se estima llegar a Bolivia el jueves.