Martins recomienda tener amor a la camiseta



11/09/2018 - 08:14:32

El Diario.- Marcelo Mártins, que convirtió el gol del empate ante Arabia, recomendó ayer a los jugadores más jóvenes de la Selección, tener amor a la camiseta y sentirse orgullosos por ser convocados por el técnico César Farías.



“Que los jugadores amen jugar por la Selección con amor a la camiseta. Estoy seguro que con estos partidos de preparación el profesor Farías encontrará buenos jugadores, futbolistas nuevos que puedan aportar a la Selección”, dijo el cruceño.



Martins afirmó sentirse orgullosos de poder jugar en la “Verde” y que su objetivo principal es jugar en un Mundial.



“Estoy orgulloso de estar nuevamente en la Selección, eso me llena de alegría y de orgullo. Vestir la camiseta de la Selección siempre va a ser lo máximo para un jugador de fútbol y para mí lo sigue siendo. Vamos en busca de una tercera eliminatoria (al Mundial) en toda mi carrera y el sueño que tengo es de ir a un Mundial y seguro que César Farías tiene las mismas intensiones al igual que mis compañeros”, anotó.



El futbolista reconoció que no se encuentra en un nivel óptimo y que no tiene el puesto ganado; se comprometió a subir su nivel para demostrar que su convocatoria no es en vano. Respecto al empate de ayer con Arabia, señaló que es un buen resultado y se siente contento por haber convertido el penal. “El gol fue en un momento crucial, mucha gente piensa que patear un penal es fácil, pero no lo es”, finalizó.