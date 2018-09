Leyes defiende proyecto Ciudad Segura y dice que MAS ataca por miedo



11/09/2018 - 08:02:22

Los Tiempos.- El alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, reapareció esta jornada y se refirió al proyecto "Cochabamba Ciudad Segura", al cual calificó como una de las obras modelo, no sólo a nivel departamental, sino nacional.



"Funciona a la perfección (…) Somos el único municipio que tiene una red de telecomunicación para darle una cobertura en todo el municipio", manifestó en una entrevista con la Red PAT.



Leyes dijo que es uno de los mejores proyectos a nivel Sudamérica. "El MAS reduce el programa a cámaras y es mucho más que eso (…) las cámaras sólo son componentes menores. Se construyeron 29 radiobases en todo Cochabamba", agregó.



Las declaraciones se dan en el marco de las denuncias del Viceministerio de Transparencia sobre presunta corrupción en el proyecto "Ciudad Segura, Ciudad Inteligente".



Al respecto, la autoridad municipal dijo que las acusaciones no tienen fundamento, ni base legal. "La intención y objetivo del ataque permanente y constaste (del MAS) a Demócratas y, de manera puntual, a José María Leyes es porque está con miedo y temor de perder las elecciones en 2019", expresó.



En 2015, dijo, los cochabambinos derrotaron al MAS al elegir a un Alcalde que no es del partido oficialista. "También le ganamos el 21 de febrero en el referendo", agregó Leyes.



Horas antes, también se refirió al tema mediante un vídeo publicado en su cuenta de Facebook: "Cochabamba, Ciudad Inteligente, Ciudad Segura es el mayor proyecto de Bolivia".



Datos



El daño económico supera los 29 millones de bolivianos en la adquisición de las cámaras a Huawei Bolivia y radiobases de Hansa. Los 22 millones se refieren sólo a la compra de software y equipamiento a Huawei, según cifras presentadas por el Gobierno.



De acuerdo al análisis, al menos Bs 8,2 millones corresponden a las radiobases y cámaras domo. En tanto, existe otro ítem referido a la adquisición de 100 radios portátiles de gama alta que también costaron 21.829 bolivianos cada una. Empero, en este caso no existe un precio comparativo.