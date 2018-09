La Universidad de Sucre otra vez cerrada por falta de plata



11/09/2018 - 07:56:44

Correo del Sur.- La crisis económica golpea con dureza a la Universidad San Francisco Xavier. Ayer, las carreras fueron tomadas para exigir el pago de cuatro meses de las becas universitarias, y desde hoy, docentes y trabajadores administrativos cumplen un paro indefinido hasta que se les cancele el sueldo de agosto con la reposición salarial del 5%.



Ayer, desde tempranas horas, todas las carreras en Sucre y las provincias fueron tomadas por estudiantes, a convocatoria de la Federación Universitaria Local (FUL). Hay más de 8.000 becarios perjudicados por el retraso en el pago de las becas alimentaria, auxiliatura de docencia, internado, secretarias permanentes en los centros de estudiantes, vivienda, ayllus y markas, mejores alumnos y deportes.



El dirigente de la FUL Rubén Padilla explicó que desde principio de año se sabía que San Francisco Xavier enfrentaba una crisis económica y que se debían tomar medidas de austeridad. De hecho, los problemas empezaron el año pasado. No hacerlo provocó que el déficit llegara a Bs 139 millones y se empezara a recurrir a otros fondos para cumplir con los salarios, dejando pendiente, por ejemplo, el pago de las becas universitarias.



“Cuando no se les pagan a los docentes y administrativos paran, ¿acaso el becario no necesita? Las autoridades se comprometieron a pagar mes a mes y ahora, ¿cuántos meses de retraso hay? A otros no les han pagado ni un mes. La lucha será hasta que paguen todas las becas adeudadas hasta agosto y se garantice el techo presupuestario que es de Bs 28 millones”, sentenció.



Por la mañana, los becarios que tomaron el edificio central de la Universidad marcharon hasta las puertas de la Fábrica Nacional de Cemento S.A (FANCESA) para pedir que se pague los dividendos que le corresponde a la casa de estudios, con el fin de que se hagan efectivas las becas con esos recursos.



Ayer por la tarde, la reunión de dirigentes decidió continuar con la toma hasta este miércoles 12 de septiembre a la espera de la junta de accionistas de FANCESA que aprobará los estados financieros y permitir el pago de las becas.



PARO INDEFINIDO



Desde hoy, los docentes y trabajadores administrativos ingresan en un paro indefinido para protestar por el pago del sueldo de agosto con el incremento del 5% que no se canceló hasta ayer. Para el pago de este salario y el aumento se usarán los recursos económicos de los dividendos de FANCESA.



El rector Eduardo Rivero no se pronunció ayer.