Vocal Sandoval sobre elecciones: El Legislativo especuló, nosotros damos las fechas



11/09/2018 - 07:46:01

El Diario.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitirá el reglamento de convocatoria a las elecciones primarias y las elecciones generales así como el calendario electoral afirmó la vocal Dunia Sandoval, quien desestimó los cálculos del Órgano Legislativo tras sancionar la nueva Ley de Organizaciones Políticas y las presuntas fechas para la realización de los comicios.



“Han habido como especulaciones de fechas por parte del Legislativo, pero los que damos las fechas somos nosotros: el Órgano Electoral y en eso estamos trabajando, en el calendario y en el reglamento”, declaró la autoridad electoral en Santa Cruz de la Sierra.



A fines de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó y sancionó la Ley de Organizaciones Políticas y el 1 de septiembre, el presidente Evo Morales promulgó la misma con varias modificaciones de la propuesta original. La más importante, la realización de las elecciones primarias para que los militantes de los partidos políticos elijan a los binomios que participarán en las elecciones generales de 2019.



En ese marco y ante la incertidumbre de los actores políticos sobre los requisitos para participar en las primarias, Sandoval aclaró que el TSE en Sala Plena que se realiza cada miércoles esta trabajando en la elaboración del reglamento de convocatoria y el calendario electoral.



“Se está trabajando en la reglamentación y en el calendario (electoral). Estamos en ese proceso y en la Sala Plena de este miércoles (12) y la subsiguiente, tendremos los análisis y ya les comunicaremos oportunamente (...). Siempre cumpliendo todos los plazos que se requieren, pero todavía no tenemos las fechas. Eso quiero dejar bien aclarado”, subrayó la autoridad electoral.



Ante la consulta de cuántas organizaciones políticas participarían de las elecciones primarias, Sandoval afirmó que por el momento no se tiene un número exacto de organizaciones políticas que van a participar de los ejercicios electorales: primarias y elecciones generales.



Son nueve organizaciones políticas que actualmente cuentan con personalidad jurídica en el TSE, “pero eso no quiere decir que obligatoriamente todas van a participar (en las elecciones)”.



“Los partidos deben hacer su análisis interno para definir si participarán en las elecciones de forma individual o realizar alianzas políticas”, dijo.



CONVOCATORIA



Según los plazos marcados en el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que el Tribunal Supremo Electoral convocará a las elecciones primarias para las candidaturas del binomio presidencial al menos 120 días antes de la realización de las elecciones generales en octubre de 2019.



Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir a uno o más binomios para la elección primaria ante el Órgano Electoral 100 días antes de que se desarrolle la elección primaria.



Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño aseguró la semana pasada que este tiempo es viable para la ejecución de esta primera etapa.



“Esto en un cronograma implica que el 27 de enero deben ser las elecciones primarias y 100 días antes debe emitirse la convocatoria, es decir, el 17 de octubre debe convocarse para las elecciones primarias”, explicó Montaño.