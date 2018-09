Concejales dicen que se acarrea gente a las sesiones distritales



11/09/2018 - 07:44:28

El Deber.- Cuatro concejales ponen en duda que los vecinos sean los beneficiados con las sesiones en los distritos del Concejo Municipal, una actividad que en 2019 tiene presupuestados Bs 2 millones en gastos de alquileres de toldos, sillas, amplificación, comida y entretenimiento. Los ediles Johnny Fernández (UCS), Jhonny Zeballos y Tito Sanjinés (MAS) hablaron de acarreo de militantes y funcionarios de Santa Cruz Para Todos (SCPT) a las sesiones, mientras que Rosario Schamisseddine pidió que estas salidas sean más para los vecinos que para los ‘partidarios’.



La duda sobre si son verdaderamente los vecinos los que asisten a las sesiones del Concejo surgió luego de que, en las plenarias del coliseo de la avenida Cumabi (exposición del POA) y en Parques y Jardines (acuerdo con MAHS), se vio a más de una persona repartiendo tickets y recuperándolos al final de cada sesión sin que nada se rife. Además, el público se comportó como militante, ya que aplaudía al oficialismo y abucheaba a las escasas voces opositoras de la sesión.



Se consultó a Angélica Sosa lo dicho por sus cuatro colegas. A través del WhatsApp, la presidenta del Concejo acusó: “No hay peor ciego que el que no quiere ver. Están en campaña contra la gestión, como usted”.

Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional de la Gabriel René Moreno, propuso que los concejales sean elegidos directamente, no por lista adjunta al candidato a alcalde.



“Los mismos funcionarios manifestaban que son obligados a asistir a estos eventos, si no, los sacan del trabajo o les hacen un descuento”, cuenta Zeballos, que pide al Ministerio Público investigar si hay sobreprecio en la contratación de empresas para la organización de sesiones. Consultado por qué no se pronunció antes sobre estos sucesos, respondió que son 22 concejales y no sabe si todos están cumpliendo su labor de fiscalizar y legislar. “Lamento decir que el Control Social es parte del Ejecutivo. No puede ser que perciban un salario, por eso es que nunca dicen nada”, acusó Zeballos.



Cuando se le consultó a Schamisseddine sobre los actos del Concejo en los barrios, consideró que podría organizarse de forma mucho más austera, con la promoción de los artistas del mismo barrio. “No diría que no está bien hacer un acto alegre y participativo, siempre que no esté lleno de partidarios”, cuestionó.



Tito Sanjinés, por su parte, explicó que los que reciben los tickets “son los servidores públicos de Santa Cruz Para Todos o de sus aliados”. Dijo que él no tiene puestos de trabajo en el Ejecutivo, sino que los militantes del MAS que tienen ítem en la Alcaldía proceden de viejos acuerdos. “Nosotros no trasladamos gente a las sesiones. Ellos están siguiendo una línea, como lo hacen en esos actos de los jueves (la retreta)”, explicó.



Las mismas caras



“Si usted va a esas sesiones, verá, es casi la misma gente nomás”, dice Johnny Fernández. El exalcalde dice que es difícil que un barrio se entere que habrá una sesión del Concejo porque no se las ‘socializa’, ya que se las convoca con 24 horas de antelación y a veces se las mueve de lugar. “Se está cerrando la participación a los verdaderos vecinos porque van funcionarios y personas ligadas a su partido”, dijo.



“Los concejales y los representantes del Control Social no gozan de legitimidad. Son elegidos mediante listas elaboradas a través de procedimientos espurios que terminan beneficiando a quienes se encumbran en el poder. El cruceño es un mojón con cara. Es el último que se entera de gastos, planes, costos y decisiones que afectarán su presente y futuro”, reflexionó.