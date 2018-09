Bolivia y EEUU siguen distantes a 10 años de salida de embajadores



11/09/2018 - 07:43:55

Opinión.- Bolivia y Estados Unidos permanecen políticamente distantes al cumplirse 10 años de la expulsión del embajador estadounidense, pese a que económicamente el país norteamericano es uno de los principales destinos de las exportaciones bolivianas.



Hace exactamente una década el presidente Evo Morales tomó la determinación de declarar "persona no grata" al entonces embajador de EEUU en Bolivia, Philip Goldberg, al que acusó de conspirar contra su Gobierno, además de apoyar y financiar a sus opositores.



El Gobierno estadounidense de George W. Bush respondió expulsando al embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán, y retirando a Bolivia del plan de beneficios arancelarios Atpdea para sus exportaciones.



El suceso derivó en más decisiones de ruptura de parte del Gobierno boliviano, como las expulsiones de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, en inglés), en noviembre de ese año, y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), en mayo de 2013.



SEPARATISMO Evo Morales escribió este lunes en Twitter que Goldberg fue expulsado "porque vivíamos una escalada de violencia y un afán separatista de la oligarquía, articulados por el imperio".



"Con la unidad del pueblo, ahora somos un país soberano y estamos mejor económicamente", defendió en la red social.



El experto en temas internacionales y exministro de Autonomías de Bolivia Hugo Siles afirmó que ese episodio alteró las "relaciones formales" entre Bolivia y EEUU, aunque con el paso del tiempo las comerciales se hicieron más intensas, aseguró Siles.



Asimismo, apuntó que antes de que Evo Morales asumiera la Presidencia del país en 2006 era "muy difícil" pensar en un distanciamiento con la Embajada de Estados Unidos, ya que cada embajador norteamericano tenía "injerencia" e "intromisión" en los asuntos de Bolivia.



Por su lado, el analista Iván Arias indicó que aquel momento no se justificaba el rompimiento de relaciones con EEUU, sino que fue una acción de "demagogia" que se presentó en cambio como un "acto de dignidad".



Sin embargo, en 2011, con la Administración de Barack Obama, ambos países firmaron un acuerdo marco de respeto mutuo que planteó la normalización de la relaciones diplomáticas y la reposición de embajadores, algo que hasta ahora no se produjo.