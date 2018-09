Partidos de la oposición mueven sus fichas y proyectan bloque de unidad



11/09/2018 - 07:40:15

Los Tiempos.- Los partidos de oposición comenzaron a movilizarse para articular un bloque de unidad con el objetivo de hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS), ante el desafío de las primarias. Demócratas confirmó que se reunió con Carlos Mesa; Luis Revilla, líder de Sol.Bo, y Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN), para proyectar este posible bloque que haría frente al oficialismo sin dejar de lado la defensa del 21F.



El secretario nacional de organización de Demócratas y diputado, Gonzalo Barrientos, mencionó que esa tienda política está realizando una serie de tareas paralelas, como intensificar la inscripción de militantes, conversaciones en diferentes instancias y con personajes sobre esta alternativa, pero que algo real se conocerá entre fin de mes y octubre.



“El CEN nacional tomó la decisión de fortalecer los trabajos que estamos haciendo, lo bueno es que hemos logrado consolidar una importante alternativa en este momento y que tiene las posibilidades de derrotar al MAS. Respecto a las alianzas y las candidaturas, vamos a tener las novedades para fin de mes o los primeros días de octubre. Es el CEN que tomará alguna decisión”, adelantó Barrientos.



Acotó que, además de las filiaciones que se realizan, también se trabaja en el programa de gobierno de Demócratas para lo que se decidió llevar adelante 100 encuentros con diversos sectores de la población, porque el diseño del mismo es desde las bases.



“Son 100 diálogos que vamos a desarrollar en todo el país. Ya hemos lanzado el año pasado los 11 postulados que tiene el partido para que sea parte del debate nacional. Estaremos debatiendo la construcción del programa de gobierno de abajo hacia arriba”, puntualizó.



A su vez, el senador Edwin Rodríguez informó que se habló con Mesa, con Revilla y con otras fuerzas políticas porque lo que “queremos es enfrentar al MAS con unidad”.



En la misma línea, el senador Óscar Ortiz aseveró que “queremos construir una mejor alternativa para el país. Para ese fin, siempre hemos dicho que lo importante es buscar afinidades, construir confianzas, generar coincidencias alrededor de un proyecto país que se pueda tener en común”.



Las agrupaciones políticas trabajan contra el tiempo toda vez que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) determina que antes de que se desarrollen las elecciones primarias, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitirá la convocatoria hasta cien días antes de su realización.



“La solicitud de registro de alianzas deberá presentarse hasta setenta y cinco (75) días antes de la realización de las elecciones primarias”, señala la norma.



MAS ve sus duplas



El senador del MAS, Ciro Zabala, reiteró que el binomio será el de Evo Morales y Álvaro García Linera. Aseveró que no habrá otro binomio.



Empero, dijo que el oficialismo está casi convencido de que el binomio que rivalizará con su partido político en las elecciones generales de 2019 estará compuesto por Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, y por el actual senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz.







COB insiste en un obrero para la Vicepresidencia. El dirigente de la COB Orlando Gutiérrez ratificó que la organización obrera resolvió que sea un trabajador proletario la figura que acompañe al presidente Morales en los comicios de 2019.



El MAS dice que Evo no tendrá contrincante. El Movimiento Al Socialismo (MAS) prevé que la dupla Evo Morales y Álvaro García Linera sea el único binomio presidencial que participará en las elecciones primarias en enero de 2019.



MAS busca pelea entre partidos y colectivos. El exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que uno de los principales objetivos del MAS es hacer pelear a los partidos políticos con los colectivos ciudadanos, para evitar la unidad.



El PPT presenta firmas para acreditar personería. El partido Patriotas por la Transformación (PPT) presentó ayer al TSE 1.922 libros con firmas de ciudadanos militantes, para solicitar la personería jurídica y poder participar de las primarias y las elecciones generales.



Sol.Bo espera respuesta del TSE sobre personería. Sol.Bo, agrupación de Luis Revilla, está a la espera de la respuesta del TSE para obtener personería jurídica.







Las actividades que desarrolla el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con miras a las elecciones primarias están en directa relación con la elaboración del reglamento para la realización de este proceso, además de atender la solicitud de personerías jurídicas que se encuentran en trámite.



Las tareas son fundamentales. De acuerdo con informes, el diseño y elaboración del reglamento de las primarias por lo menos tardaría alrededor de dos o tres semanas, toda vez que el documento que tiene que ser trabajado por el departamento jurídico debe pasar por distintos filtros o controles hasta llegar a consideración de la Sala Plena del TSE y aprobación respectiva.



A la vez, el TSE debe resolver la solicitud de personería jurídica de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) sobre el que, de acuerdo con fuentes de esta agrupación, el Órgano Electoral debe pronunciarse en el transcurso de estos días. También está pendiente la personería de Tercer Sistema, de Felix Patzi.



Asimismo, en la víspera, el frente Patriotas Para la Transformación (PPT) habría entregado los respectivos libros de registro de militantes, mismos que fueron requeridos el pasado 5 de marzo.







Iván Arias. Activista Político



“La unidad está en manos de Doria Medina, Costas y Mesa”



Es tan trágica y a la vez tan fácil el tema de la oposición boliviana que está en manos de tres personas que deben dar señales serias de unidad: Carlos Mesa, Rubén Costas y Samuel Doria Medina. Si estos tres señores se unen, yo creo que el Gobierno se hunde. Eso es lo que está buscando el



Gobierno, que estos tres no se pongan de acuerdo. Es tiempo que estos líderes, los cuales siempre hablaron de unidad, den una señal de grandeza a la población y se alíen para presentarle a la ciudadanía una propuesta de gobierno y, de esta manera, las plataformas, organizaciones sociales y partidos políticos se sumen para hacer un bloque opositor fuerte. Aquí no se trata de hacer sólo una alianza contra Evo Morales o contra el MAS, sino se trata de hacer una alianza contra Evo Morales y al mismo tiempo una alianza que le dé al país certidumbre, que le dé al país esperanza de que esto que va a venir va a ser mejor, de que esto que va a venir va a durar