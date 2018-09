MAS ratifica a Evo; oposición apunta a Mesa



11/09/2018 - 07:36:01

Correo del Sur.- Mientras en el Movimiento Al Socialismo (MAS) rebrota la propuesta de que un obrero sea el acompañante de Evo Morales en las elecciones primarias de 2019, la oposición confirma aprestos en torno a la figura del ex presidente Carlos Mesa.



En el MAS prevén que la dupla Evo Morales y Álvaro García Linera será el único binomio presidencial que participará en sus elecciones primarias porque “por ahora" tiene un respaldo unánime, señaló el diputado Elmar Callejas.



En la misma línea, el diputado oficialista David Ramos recordó que Morales fue declarado candidato en el congreso nacional en Montero, en 2017, y en otro realizado este año, en la Central Obrera Departamental de Santa Cruz.



Al respecto, el dirigente minero Orlando Gutiérrez dijo que la posición de la Central Obrera Boliviana (COB) se mantiene y que el tema de la candidatura vicepresidencial será debatido en un ampliado, apuntando a que sea un obrero el acompañante de Evo. El fin de semana también las Bartolinas reclamaron el cargo para una mujer.



Aunque la candidatura de Morales y García Linera es cuestionada por la oposición y las plataformas ciudadanas, porque su habilitación o inhabilitación aún está en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el MAS da por cerrada esta discusión.



El TSE, proyectista de la norma, estableció que el objetivo de la Ley de Organizaciones Políticas es regular el funcionamiento y la democracia interna de las organizaciones políticas; la oposición, sin embargo, denuncia que se pretende sepultar el dictamen del referéndum del 21F que rechazó una nueva reelección.



Oposición



Los Demócratas de Rubén Costas confirmaron, a su vez, que iniciaron conversaciones "amigables" con organizaciones y líderes políticos de cara a las elecciones primarias como con el ex presidente Carlos Mesa y el alcalde paceño, Luis Revilla, con el objetivo de hacer frente al MAS.



El senador Edwin Rodríguez (Demócratas) manifestó que se conversa con todos porque se persigue un bloque de unidad para hacer frente al MAS, "no a Evo Morales", que no está habilitado.



"Están todos considerados desde Carlos Mesa, (Luis) Revilla, Unidad Nacional y todos los que tengamos que unirnos. Sólo con la unidad podremos lograr resultados", reiteró e incluso citó al procesado alcalde cochabambino José María Leyes.



El senador oficialista Ciro Zabala señaló que en el MAS están convencidos de que el binomio opositor estará compuesto por Carlos Mesa y el senador Óscar Ortiz.



Al menos ocho organizaciones políticas organizarían elecciones primarias en el país, en enero de 2019.