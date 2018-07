Diputado del MAS dice que designación del candidato a la Vicepresidencia aún no está en debate

12/07/2018 - 21:55:05

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, dijo el jueves que la designación del candidato a la Vicepresidencia del Estado para los comicios de 2019 por ese instrumento político aún no está en debate.



"Son propuestas que nacen de diferentes sectores, pero en este momento no está en debate ese tema ellos lo saben, nosotros los ciudadanos lo sabemos que el MAS en el congreso ha decidido que en una fecha oportuna se debatirá eso", dijo a los periodistas.



El martes, la Federación de Chimoré del trópico de Cochabamba pidió al vicepresidente Álvaro García Linera acompañar al presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.



Flores afirmó que García Linera es una persona "insustituible" en el proceso de cambio, tomando en cuenta que trabajó junto a Morales por el desarrollo económico, político y social del país.



"Han anunciado nuestros dirigentes, va a haber un momento de debate y decisión dentro del Movimiento Al Socialismo y juntamente en coordinación con los movimientos sociales", insistió.