BancoSol supera los $us 1.500 millones en cartera

12/07/2018 - 20:08:12

La Paz.- BancoSol estableció un récord en el sistema financiero. Al cierre de junio pasado, la cartera bruta de la entidad superó los USD 1.500 millones con lo que se ratifica que es el principal proveedor de financiamiento a los micro y pequeños empresarios bolivianos.



El desafiante escenario para el desarrollo de las entidades especializadas en microfinanzas no frenó el crecimiento de la cartera de BancoSol. A la fecha de corte, este volumen de préstamos equivalía al 30% del total de préstamos concedidos por las seis organizaciones del sector, situándose como el principal gestor de crédito para los micronegocios bolivianos.



Los indicadores de morosidad reflejan la fortaleza de esta cartera. Hasta junio pasado y manteniendo el mismo comportamiento durante todo el año, la mora de BancoSol llegó a 0,76%, cifra que está por debajo del promedio del sistema financiero nacional en su conjunto. Al primer trimestre del año las cifras oficiales daban cuenta de que el índice de mora de los bancos múltiples y PYME se situó en un 2%.



“Alcanzar esta emblemática cifra no es fruto de la casualidad. BancoSol mantiene el objetivo estratégico de atender a los sectores más vulnerables de la economía con la provisión de microfinanzas integrales. La reinvención que emprendimos hace algunos años se tradujo en una gestión financiera que destaca en el conjunto del sistema financiero boliviano”, aseguró el Gerente General de BancoSol, Kurt Koenigsfest.



Historia de éxitos

A lo largo de los años, BancoSol se convirtió en uno de los mejores bancos de Bolivia con una evolución inigualable no solo en cartera de créditos sino en los principales indicadores financieros.



En 1992 (el primer año de operaciones), BancoSol cerró la gestión con una cartera bruta de 8,8 millones; en 2004 rompió la barrera de los 100 millones con un total de préstamos que llegó a USD108,6 millones. Una década después, la marca de los mil millones fue superada; BancoSol cerró el 2015 con una cartera bruta de USD1.172,5 millones.



Los protagonistas

El crecimiento de cartera viene acompañado del aumento en el número de clientes. BancoSol cerró el primer semestre del año con 265.815 clientes de crédito y 1.065.188 clientes de ahorro (cajas de ahorro y DPF).



La cifra es altamente representativa. El más de cuarto de millón de emprendedores que financian sus actividades con BancoSol equivale a casi el 40% del total de clientes de las entidades especializadas en microfinanzas.



Es importante destacar que el crédito promedio en BancoSol fue de USD 5.671 lo que muestra, nuevamente, la vocación de la entidad de atender a los micro y pequeños empresarios bolivianos.