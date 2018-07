Fanáticos ingleses falsificaron Fan ID para viajar a Rusia



12/07/2018 - 20:03:20

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza el caso de los fanáticos ingleses que no contaban con visa para ingresar a Rusia, y recurrieron a la falsificación del FAN ID para poder visitar el país y presenciar el partido contra Croacia.



Días antes del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018, ESET acercó consejos para evitar ser víctima de estafas durante el mundial. “Entre las recomendaciones que se compartieron se sugirió a los usuarios que protejan su privacidad y eviten publicar en redes sociales fotos de sus pasaportes, pasajes o entradas. Y fue precisamente gracias a la publicación en las redes de las entradas de los partidos que los fanáticos ingleses aprovecharon una vulnerabilidad que permite obtener un FAN ID al colocar el código de barra que figura en la entrada de los partidos”, mencionó Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.



Según publica el medio británico The Telegraph, después del partido con Colombia, varios fanáticos ingleses comenzaron a buscar la manera de obtener la visa para ingresar a Rusia pero se encontraron con el inconveniente de que el trámite para obtenerla demoraba demasiado. Los simpatizantes de futbol ingleses necesitan una visa para ingresar a Rusia o una identificación especial para fanáticos de la Copa Mundial, presentada por las autoridades rusas solo para el torneo.



El Fan ID es un documento que se obtiene únicamente cuando se cuenta con una entrada para ver un partido. El mismo es obligatorio para poder ingresar a los estadios y esta identificación evita tener tramitar la obtención de una visa de entrada al país.



Esto llevó a que los fanáticos descubran un fallo que les permitía viajar a Rusia y tener las credenciales para ingresar al país y a los estadios. Según publicó The Telegraph, los hinchas se dieron cuenta que el Fan ID y la compra de entradas no está conectados a través de ninguna base de datos. Por otra parte, el propio medio “The Independent” verificó que incluso el número que figura en la entrada de un partido que ya pasó es suficiente para obtener un Fan ID.



Con los talones de boletos publicados en las redes sociales por fanáticos entusiastas, los fanáticos de Inglaterra que deseaban viajar a Rusia solo necesitaron copiar los números de los boletos y enviarlos, y se les permitía obtener una ID de fan en minutos.