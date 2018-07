Quiborax: Diputados denuncian a dos ministros, procurador y fiscales



Sucre, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, presentó el jueves ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, una denuncia formal contra los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; y el Procurador General, Pablo Menacho; además de exautoridades de esa institución estatal, los fiscales, Edwin Blanco y Fabio Maldonado, y por el caso Quiborax.



Santamaría llegó acompañado de sus colegas, Gróver Huanca y Rafael Quispe.



"Estamos aparejando solicitudes de oficio, estamos pidiendo a la Fiscalía General del Estado, requiera a varias instituciones, desde la ex Superintendencia de Minas, hasta la actual Procuraduría General del Estado", informó a los periodistas.



El legislador dijo que ese memorial contiene supuestos nuevos elementos sobre el laudo de la empresa Quiborax en contra del Estado boliviano, como el desistimiento de procesos en favor de ciudadanos chilenos y el pago de 42 millones de dólares.



"Ha quedado en evidencia la pésima defensa del Estado boliviano en este nefasto caso en la que se filtró información, se permitió la competencia de un tribunal internacional de arbitraje, sabiendo que se falsificó documentos y que el falsificador admitió su culpa, pero le pagaron de forma irresponsable más de 42 millones de dólares", sostuvo.



La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la solicitud del asambleísta opositor.



Bolivia y la sociedad Quiborax S.A. - Non Metallic Minerals S.A. (NMM) se confrontaron en un arbitraje internacional en el Ciadi por la "irregular revocatoria" de concesiones mineras, en 2004, durante el gobierno del ex presidente, Carlos Mesa, cuya indemnización se pagó el mes pasado.