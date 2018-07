Rada pide que la oposición diga si el MAS perdió el respaldo en los Yungas luego de masivo apoyo



12/07/2018 - 17:29:28

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, pidió el jueves a la oposición del país sostener sus afirmaciones sobre una supuesta pérdida de respaldo al proceso de cambio y al presidente Evo Morales en los Yungas de La Paz, luego de registrarse masivas concentraciones en municipios donde el jefe de Estado entregó obras sociales.



La autoridad, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, reiteró que todas las acusaciones de la oposición para atacar al proceso de cambio y al gobierno de Morales "son falsas".



"Yo quisiera saber qué dice la oposición de derecha ahora respecto a lo que ha pasado en Yungas con este acompañamiento del pueblo yungueño a la entrega de obras que realiza el Presidente", cuestionó y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a los Yungas por el respaldo a los 12 años de gestión de Morales.



Rada indicó que los hechos registrados a la fecha en Caranavi, La Asunta, Coroico y Coripata, desmienten las afirmaciones de los opositores, quienes -a su juicio- también se equivocaron en decir que Bolivia sufre un aislamiento internacional, ya que en la actualidad "tiene relaciones cada vez más positivas y beneficiosas con países y potencias mundiales como Rusia y China" y recientemente con Paraguay.



Esta jornada, Morales sostuvo una reunión con el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cita en la que abordaron temas de integración y fortalecimiento de los lazos de hermandad.



"La visita de esta mañana del presidente electo Mario Abdo Benites, acompañado del vicepresidente electo de ese país y el futuro canciller de Paraguay, además del expresidente de ese país Nicanor Duarte, que es una delegación tan importante, demuestra que no sólo que Bolivia no está aislada, sino mantiene un nivel de relacionamiento beneficioso para nuestro país en terminaos de integración", sostuvo.



Para Rada, frente a esos hechos, la oposición, que "critica todo cuanto hace" el Gobierno, "guardará silencio", ya que no tiene argumentos válidos para respaldar sus afirmaciones.



"Esto muestra ante la opinión pública que la oposición de derecha acude a ese tipo de mentiras (y) que los hechos demuestran que no son verdaderas", indicó.