El Procurador y el Fiscal General en la mira de la oposición



12/07/2018 - 13:21:39

El Deber.- El desistimiento del proceso penal contra ocho miembros de la transnacional chilena Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de conocerse reuniones entre ambas partes en la Procuraduría General del Estado, despertó varias interrogantes en parlamentarios de oposición que presentarán este jueves dos solicitudes de informes a los representantes de ambas instancias.



"Sabemos que otras instancias del Estado solicitaron este desistimiento; en nuestro criterio es una falta gravísima porque no puede ser que la Justicia esté al servicio de intereses transnacionales chilenos; el Fiscal General (Ramiro Guerrero) debe presentar un informe pormenorizado", explicó el diputado Gonzalo Barrientos (UD).



Las preguntas



Para el Fiscal General, la oposición plantea los siguientes cuestionamientos: informe del proceso penal seguido por la Fiscalía Departamental de La Paz, contra 8 acusados de la empresa Quiborax; informe del retiro del proceso por parte del Fiscal Edwin Blanco, informe si Allan Fosk presentó algún memorial o si fue declarado rebelde, informe si participaron abogados defensores públicos y qué otras instituciones públicas desistieron también del proceso.



Para el procurador Pablo Menacho, la oposición plantea las siguientes preguntas: informe si tiene almacenados los contenidos de los correos institucionales usados por los funcionarios; informe de la filtración de documentos en la Procuraduría, informe de procesos administrativos disciplinarios se efectuaron de la gestión 2016 a la fecha y el informe el registro de ingreso particulares a la institución.



Proceso al Fiscal Blanco



Este miércoles el diputado Wilson Santamaría (UD) y el senador Yerko Núñez (UD), adelantaron que evalúan abrir un proceso penal contra el fiscal de La Paz, Edwin Blanco, quien firmó el desistimiento del proceso contra los empresarios de Quiborax.



Consultado por ANF, el fiscal Blanco se limitó a declarar: “Los fundamentos son públicos, no vamos a entrar a un juego de especulación”.



La versión del Procurador



El procurador del Estado, Pablo Menacho, explicó que las acciones de las entidades estatales tuvieron que circunscribirse al laudo arbitral del Ciadi, porque este en su “decisión sobre jurisdicción”, en el párrafo 192, señala que “el tribunal está persuadido de que Quiborax adquirió 13.636 acciones y Allan Fosk recibió una acción en agosto y septiembre de 2001 y no menciona la fecha.