Jet: el Bank of Utah debe Bs 63.485 a Aasana por su estadía en El Trompillo

12/07/2018 - 13:19:50

El Deber.- Bank of Utah, dueño del jet N557 JK que llegó al país el 7 de abril de 2017 y fue incautado por la Aduana Nacional de Bolivia, tiene una deuda de Bs 63.485,68 con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) desde el 14 de diciembre pasado, por la estadía y pernocte de la nave en suelo boliviano.



En el primer aterrizaje se cobró la suma de Bs 1.504,33. Posteriormente, por cada día de pernocte se pagó la suma de Bs 300,88, en función al 20% de la tarifa de aterrizaje. La empresa pagó la suma de Bs 75.371,33 por lo que se generaron cuatro facturas y desde el 14 de diciembre de 2017, a la fecha se debería Bs 63.485,68”, informó el director ejecutivo de Aasana, Javier Arévalo.



Sin embargo, dijo que este montó aún se está conciliando y que desde diciembre del año pasado, los dueños no se han comunicado con Aasana.



Explicó que esta situación se aplica, de acuerdo a normas que rigen en Bolivia, que establecen que todas las instituciones públicas tienen competencias y atribuciones establecidas.



Es por eso que, a través del Decreto Supremo 5110, se aplica el Servicio de Pernocte y Estacionamiento que está regulado a través de las Resolución Administrativa 166/2008 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).