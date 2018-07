Morales admite que Unasur está en crisis y anuncia conversaciones con sus pares de la región



12/07/2018 - 13:18:45

La Razón.- “Lamento mucho decirles que Unasur está en crisis”. Así calificó el presidente Evo Morales la difícil situación que sopesa la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya presidencia pro tempore está en manos de Bolivia, luego de que unas seis naciones anunciaran su alejamiento.



La reflexión del mandatario boliviano se da luego de una reunión que sostuvo en La Paz con el presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, para tratar asuntos bilaterales y una “evaluación sobre el proceso de integración” de la región.



Precisamente esa nación — junto con Brasil, Perú, Argentina, Chile y Colombia— había anunciado su alejamiento hasta tanto no se resuelva situación de la Secretaría General, vacante desde febrero de 2017, tras la salida del colombiano Ernesto Samper.



Pero hay otras fisuras enmarcadas en disidencias políticas de los países miembros con Bolivia, principalmente respecto a Venezuela que está sumida en una crisis que es seguida por otros bloques regionales con mucha atención.



Tal es el alcance del cisma, que el presidente de Colombia, Iván Duque, reclamó hace algunos días que apurará gestiones para que su país se aparte del bloque por ser una “caja de resonancia de la dictadura” venezolana.



El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció que pedirá la devolución de la sede de Unasur emplazada en Quito porque no es utilizada. Pretende convertirla en una universidad indígena.



En la declaración de prensa conjunta que brindaron este jueves Morales y Benítez, el primero aseguró que en la cita “coincidimos (sobre) cómo fortalecer” el bloque que pasa por su peor crisis desde su creación, en 2008.



Benítez invitó a Morales a su investidura el 15 de agosto y éste aceptó. Así, parece zanjar un obstáculo, pero las gestiones son muchos más complejas.



“Personalmente envidio la integración de algunos continentes como Europa, como África, Asia y tenemos que tener capacidad de cómo avanzar este sistema de integración, hemos dado pasos importantes”, destacó sin dar mayores detalles.



Inmediatamente anunció que “conversaremos con nuestros hermanos presidentes de Sudamérica, América latina y del Caribe para seguir fortaleciendo estos organismos de integración en nuestra región”.



Se sabe que la Cancillería boliviana hace gestiones al más alto nivel para reflotar el bloque, aunque hasta la fecha no se ha concretado “la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, como antesala a la reunión de presidentes”, que había anunciado el canciller Fernando Huanacuni, en abril.