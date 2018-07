Revilla descarta aliarse con el MAS y dice que candidatura de Evo es ilegal



12/07/2018 - 13:15:44

Opinión.- El alcalde de La Paz Luis Revilla aseguró este jueves que la candidatura de Evo Morales es ilegal y una vulneración de la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero y aseguró que no será un aliado político del MAS para las elecciones generales de 2019.



Dijo que “no hay posibilidad de aliarse con el MAS” porque están trabajando en construir un proyecto alternativo a la oposición tradicional y una visión distinta al MAS, porque no están de acuerdo con la visión de generar una confrontación racial y con la forma de gasto de los recursos públicos.



Durante una visita a Erbol, Revilla dijo que no respetar el voto en democracia es hacerle daño a la democracia y su credibilidad, pero también marcó distancia de la consigna de los colectivos ciudadanos y la oposición con relación al “Bolivia dijo no”.



Sostuvo que Sol.bo “no está en ese coro” porque entiende que no es un proyecto político sino un sentimiento que no lleva a ningún lado ni ofrece alternativa alguna a la ciudadanía. En su opinión un proyecto político, es decir después de Evo Morales, hay estas las alternativas a,b y c.



“En eso nos vamos esforzar a pesar que algunos nos acusan de estar en extrañas componendas con el MAS y otros del MAS que nos hace revocatorios”, declaró.



Señaló sin embargo hay dos factores que pueden definir las cosas: la primera una reflexión de las autoridades de no insistir en la repostulación y desconocer la votación popular; y la segunda la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir o no la candidatura del MAS.



Revilla sostiene que el MAS sin el presidente Evo Morales puede ganar la elección y puede hacerlo porque desde la oposición no hay un proyecto alternativo ni una visión de país, donde se diga qué cosas se van mantener y que se van a eliminar. “Por eso me niego a ser parte de esa oposición”, indicó.



Pero también aseguró que por el momento ser candidato a Presidente del Estado no es algo que le quita el sueño ni se siente predestinado para el cargo, porque por el momento está abocado a ser alcalde de la ciudad y cumplir sus compromisos, y al mismo tiempo organizar un partido político distinto con gente nueva y joven a la que se propone capacitarla en política.