CUB espera que docentes de la UPEA no cobren sueldos hasta fin de año

12/07/2018 - 13:14:44

Opinión.- El presidente de la Confederación Universitaria Boliviana Max Mendoza espera que los docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no cobren sueldos hasta fin de año, si decidieron mantener las medidas de presión exigiendo la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, una demanda que no tiene el respaldo de las universidades públicas.



Dijo que los estudiantes universitarios ingresaron a las ocho semanas de paro prolongado y no hay forma que puedan recuperar el tiempo perdido, a diferencia de otras universidades que ya están ingresando a un receso de medio año.



Explicó que desde el 24 al 30 de mayo no trabajaron y los docentes igual cobraron su sueldo y estas siete semanas que no pasaron clases, no deberían cobrar porque todos los bolivianos tienen derecho a cobrar un salario cuando trabajan.



“Aunque digan que no la van a cobran, espero que lo firmen y no cobren hasta fin de año. Para todo ciudadano boliviano la regla es día trabajado, día pagado y eso tiene que ser también dentro la Universidad porque no se puede perjudicar a un sector, utilizarlo como carne de cañón para que vaya a conseguir reivindicaciones de otros sectores”, manifestó.



Mendoza junto a los ejecutivos de las federaciones universitarias locales, excepto de la UPEA, se reunieron esta mañana con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno para hacer una revisión de las necesidades de infraestructura y organizar un encuentro para analizar el rol de las casas superiores frente a la sociedad.