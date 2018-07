Quiborax: Diputado pide a la Fiscalía investigar a ministro Arce y otras autoridades



12/07/2018 - 13:13:01

Correo del Sur.- El diputado opositor Wilson Santamaría presentó este jueves en la Fiscalía General una denuncia contra dos vigentes ministros de Estado y contra actuales y ex autoridades de la Procuraduría general del Estado para que sean investigados dentro del caso Quiborax.



Santamaría, en su memorial, precisa la denuncia contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, de Justicia y Minería respectivamente; y contra el actual procurador Pablo Menacho, la ex procuradora Carmiña Llorenty y la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi.



El diputado dijo que presenta la denuncia con nuevos elementos que aparecieron sobre el laudo de la empresa Quiborax en contra del Estado boliviano, como el desistimiento de procesos en favor de ciudadanos chilenos y el pago de $us 42 millones.



"Ha quedado en evidencia la pésima defensa del Estado boliviano en este nefasto caso en la que se filtró información, se permitió la competencia de un tribunal internacional de arbitraje, sabiendo que se falsificó documentos y que el falsificador admitió su culpa pero le pagaron de forma irresponsable más de 42 millones de dólares", dijo Santamaría al momento de presentar la denuncia en la Fiscalía General.