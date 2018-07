Fedjuve gestionará ampliación de vacaciones en Tarija



12/07/2018 - 13:05:51

El País.- Ante los numerosos reclamos de los padres de familia del departamento tarijeño, en las diferentes redes sociales por la ampliación de la vacación de invierno en solo tres departamentos de Bolivia y no así en Tarija, el secretario general de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Víctor Acero, informó que gestionará ante las autoridades del Ministerio de Educación la posibilidad de que se pueda dar una semana más de vacaciones.



Con el fin de resguardar la seguridad de los niños, debido a la intensidad de frío que se presenta en el departamento, Acero informó que se reunirán con la Presidenta de padres de familia de Tarija, para poder hacer la gestión.



“Creo que es necesario que se amplíe una semana más la vacación (…) el frío se mantiene todo el día y toda la tarde aunque en las noches y en las madrugadas es peor” declaró el Secretario general de la Federación Departamental de Juntas Vecinales.



Un detalle que le parece pertinente a Acero es que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) brinde los informes correspondiente de las enfermedades presentadas en el departamento, para que esto se pueda gestionar ante el Ministerio de Educación.



“Es imposible pensar que en esta época de tanto frió, los enfermos de pulmonía, neumonía hayan disminuido (…) quizás no están acudiendo a los centros de salud porque lamentablemente en Tarija los sistemas de salud no son adecuados” refirió.