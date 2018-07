Penélope Cruz busca su primer Emmy por un papel que no fue pensado para ella

12/07/2018 - 13:00:40

EL Comercio.,- No era un papel para ella, pero superó toda expectativa. La actriz española Penélope Cruz asumió el reto de llevar a la pantalla chica la historia de Donatella, hermana del afamado diseñador italiano Gianni Versace, asesinado por Andrew Cunanan en 1997.



El protagónico en "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" aparentemente no fue pensado para Penélope. El productor de la serie Ryan Murphy venía trabajando con Lady Gaga en "American Horror Story" cuando la prensa comenzó a especular que ella sería la encargada de ponerse en la piel de Donatella. Era más fácil relacionar la imagen glamorosa y fuerte de la diseñadora con la de la intérprete de "Poker Face" -además de su parecido físico-, pero al final Lady Gaga no fue la elegida.



Se dice que la cantante de ascendencia italiana no habría aceptado el protagónico por su estrecha amistad con la diseñadora. Luego, la misma producción señaló que los rumores sobre la participación de Gaga eran falsas, ya que la cantante tenía una agenda muy apretada y un disco por promocionar. Sin la Germanotta en la mira, era difícil de adivinar quién se convertiría en Donatella.



Penélope Cruz había conocido a Murphy en el set de "Comer, rezar, amar" (2010), película que dirigió, protagonizada por Julia Roberts y la pareja de Cruz, Javier Bardem. "Ella fue muy cortés", recuerda el director sobre su encuentro. Cuando la idea caía de madura, se le ocurrió llamar a Cruz para hacerle un ofrecimiento: "Cuando la llamé por teléfono, ella se interesó al instante porque nunca había hecho algo así. Ella nunca había hecho la televisión estadounidense. Ella dijo: "Tengo miedo de hacer esto, así que creo que es por eso que debería hacerlo"", contó Murphy a la revista EW.



SANGRE Y GLAMOUR

Ryan Murphy es especialista en mezclar asesinatos, terror y cultura pop en un solo empaque. La primera entrega de "American Crime Story", "The people vs. O.J. Simpson", confirmó que la fórmula era exitosa, logrando el Emmy y el Globo de Oro a la mejor miniserie.



Por ello, no iba a perder oportunidad en hacer de la vida de los hermanos Versace un espectáculo digno de premiaciones. Sin embargo, la familia no estaba tan contenta. A poco de estrenarse la serie en enero de 2018, un comunicado ponía en alerta a la producción y a los seguidores de Murphy.



"La familia Versace no ha autorizado ni ha tenido ningún tipo de implicación en el desarrollo de la inminente serie sobre la muerte de Mr. Gianni Versace, que solo debe ser considerada un trabajo de ficción. La compañía que produce la serie asegura que está basada en un libro de Maureen Orth, pero lo cierto es que ese libro está lleno de cotilleos y especulaciones. Orth nunca ha recibido ningún tipo de información de la familia Versace ni de gente cercana a ella, y por eso no tiene ninguna base consistente para afirmar nada sobre la vida íntima de Gianni Versace y de sus familiares. En su lugar, en un claro esfuerzo de crear una historia sensacionalista, presenta solamente rumores sin fundamento llenos de contradicciones", afirmaron.



"Gianni Versace fue un hombre honesto y valiente, que se implicó en labores humanitarias para beneficiar a mucha gente. De todos los posibles retratos que podían hacerse sobre su vida y legado, nos parece muy triste y denunciable que los productores hayan escogido presentar esta distorsionada versión creada por Maureen Orht", acotaron.



Murphy encaró las críticas muy a su estilo. "Decirle a una mujer que dedicó una porción muy grande de su vida a esa historia "eres una mentirosa y lo que estás diciendo no es verdad" no creo que esté bien", dijo.



Poco después, Penélope Cruz recibía un regalo de la propia Donatella Versace: un arreglo de flores blancas, quizá simbolizando una tregua "Penélope, te pienso con el más grande respeto y amor. Con amor, Donatella". ¿Polémica o estrategia de marketing? Como fuere, ¿quién no quisiera un poco de publicidad gratuita?