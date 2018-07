La impresionante portada con la que Marca despidió a Cristiano Ronaldo

12/07/2018 - 12:55:21

El Comercio.- En todo España, y principalmente en Madrid, se ha sentido como un duro golpe la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus FC de Turín. La reacción de los hinchas del Real Madrid se ha visto reflejada en la prensa deportiva de la capital española. Un diario madrileño rindió homenaje al crack luso con esta imponente portada que publicó en en su cuenta de Instagram.



Y es que el conocido diario Marca -como ya se ha hecho una costumbre- adelantó en Instagram, Twitter y Facebook su portada del día siguiente. El tema, claro está, es el desembarque de CR7 en Turín.



Si bien ya en la final de la última Champions League Cristiano Ronaldo había adelantado que su futuro no estaba definido, algunos guardaban la esperanza de que las cosas se estabilicen con el paso de los días.



"Ahora a disfrutar este momento y después de unos días daré una respuesta a los aficionados. Fue muy bonito estar en el Real Madrid", indicó sorprendiendo al mundo fútbol en general.



En ese sentido, el diario Marca dedicó una especial portada a este tema. En ella califica a CR7 de jugador sin igual: "No habrá otro igual. Se va Cristiano, la leyenda de los 451 goles".



La página muestra escudos en forma de balón de fútbol con todos los equipos que fueron batidos por el crack portugués. Además, en el centro aparece una foto de su histórica chalaca en la última Champions League.



Cristiano Ronaldo fue traspasado a la Juventus de Italia por 100 millones de dólares, un valor bastante inferior a lo que significaron otros traspasos de jugadores con menor calidad y CV.



Esto ha hecho debatir en torno a las razones por las que el Real Madrid se desprende de su mejor figura. Para algunos simplemente la relación entre CR7 y Florentino Pérez se rompió.



En Instagram Cristiano Ronaldo tiene 134 millones de seguidores y el diario Marca cuenta con casi 900 mil.



#LasPortada No habrá otro igual #AdiósLeyenda Una publicación compartida de MARCA (@marca) el 10 Jul, 2018 a las 3:23 PDT