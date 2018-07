La locura de Thalía en bikini

12/07/2018 - 12:27:29

A sus 46 años Thalía está imparable. Con la energía al máximo y gozando de la vida, la mexicana ha sorprendido a propios y extraños con un reto muy arriesgado.



Esta semana la cantante celebró los 100 millones de viewers en Instagram arrojándose al mar desde un yate, ataviada con un bikini rosa.



Three stories high! Live life to the fullest, and embrace and enjoy your adventures!!! ☀️⛰⛱ ¡Equivalente a un tercer piso! ¡Ahí te voy vidaaaaaa! ¡Agárrame con mucho amor y aventura siempre! #vidasolohayuna #yolo #fun #crazy #me Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 11 Jul, 2018 a las 11:54 PDT







“¡Por los 100 millones que vienen!”, dijo antes de tirarse ante la mirada de su hijo Matthew Alejandro.



Como ese salto no fue suficiente para su adrenalina, la intérprete de “Amor a la Mexicana” subió la dificultad y se “echó un clavado” de la altura correspondiente a un tercer piso.



“Equivalente a un tercer piso! ¡Ahí te voy vidaaa”aaa! ¡Agárrame con mucho amor y aventura siempre!”, escribió junto al impactante video.



