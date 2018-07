Arrestan a la actriz porno que afirmó haber tenido un romance con Trump



12/07/2018 - 11:43:28

RT.- La actriz porno Stormy Daniels ha sido arrestada en un club de "striptease" en el estado de Ohio (EE.UU) por permitir que los clientes la tocaran mientras ella estaba sobre el escenario, lo cual supone una violación de una ley estatal, según ha anunciado su abogado Michael Avenatti a través de Twitter.



Una ley de Ohio conocida como Acta de Defensa de la Comunidad prohíbe a cualquier persona que no sea miembro de la familia tocar a un bailarín desnudo o semidesnudo.



Avenatti explicó a la agencia AP que Daniels se encontraba actuando en Sirens, un club de "striptease" de la ciudad de Columbus, cuando algunos hombres la tocaron de una manera no sexual. La actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, se encuentra actualmente bajo custodia policial y se espera que sea acusada "de un delito menor por permitir "tocamientos"", según detalló su representante legal.



Sin embargo, Avenatti insistió en sus tuits en que el cargo estaba "políticamente motivado" y agregó que "apesta a desesperación", por lo que "luchará contra todos los cargos falsos".



"Esto fue un absoluto montaje", aseveró el abogado . "Es absurdo que los recursos para el cumplimiento de la ley se estén gastando para llevar a cabo una operación encubierta relacionada con clientes que tocan a artistas en un club de "striptease" de una manera no sexual".



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, asegura haber tenido una relación íntima con Trump entre 2006 y 2007, cuando el magnate ya estaba casado con su actual esposa Melania.

La actriz asegura que aceptó 130.000 dólares de parte del abogado de Trump, Michael Cohen, a cambio de firmar un acuerdo de silencio.

Aunque Cohen confirmó haberle pagado ese monto a la estrella porno, también negó que el presidente Trump hubiera tenido una aventura amorosa con ella en 2006.