Un fotógrafo acaba enterrado bajo los jugadores croatas que celebraban su gol a Inglaterra

12/07/2018 - 11:39:01

RT.- El fotoperiodista se convirtió involuntariamente en parte de las celebraciones de los futbolistas de Croacia tras el gol que les sirvió para certificar su pase a la final.



Tanta fue la alegría de la selección croata al marcar el segundo (y decisivo) gol a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2018, que sus jugadores arrollaron a un fotógrafo de AFP en sus celebraciones.



Yuri Cortez, fotógrafo de AFP México, se encontraba "cambiando sus lentes" en una esquina de la cancha del estadio Luzhnikí de Moscú cuando el autor del tanto, Mario Mandzukic, corrió hacia allí para compartir su alegría con sus compañeros, reporta la agencia. "Siguieron corriendo hacia mí y cayeron encima de mí", describió Cortez.



"Fue un momento loco, estaban entusiasmados. Entonces, de repente, se dieron cuenta de que yo estaba debajo de ellos", relató. Al verlo, los jugadores le preguntaron si se encontraba bien y uno de ellos recogió sus lentes, mientras que el defensa Domagoj Vida le dio un beso.



Como buen profesional, Cortez no desperdició el momento y sacó con su cámara unas impresionantes imágenes de la explosión de alegría croata.



Some images of the dramatic celebration of Croatia's second goal against England during the semi final of the world cup #FifaWorldCup2018 #EnglandvsCroatia #CRO #CROvENG #CROENG #RussiaWorldCup2018 #Russia2018 #Rusia2018 #Nikon #CroaciaInglaterra pic.twitter.com/4wTwObDT8t — Yuri Cortez (@YuriYurisky) 12 de julio de 2018