Con Quiñónez también se rescindirá



12/07/2018 - 08:56:21

El Diario.- Está decidido que el golero Romel Quiñónez no seguirá en filas celestes, no obstante tiene contrato hasta junio del próximo año. El final es cercano, tienen prevista una reunión el próximo 12 de enero, aunque se podría diferir por unos días más.



Lo que está confirmado es que el golero no va más, Quiñonez sabe, el plantel también, igual la dirigencia que tuvo que tomar esta decisión, no obstante el hecho de que es uno de los jugadores de selección nacional.



El jugador llegó hace dos semanas a La Paz para dialogar con la dirigencia celeste, pero no se pusieron de acuerdo y quedaron de volver a reunirse el 12 de julio, algo que aún es incierto. Lo seguro es que Bolívar y el jugador rescindirán el contrato, es cuestión de días, solo resta resolver detalles de la desvinculación. Dardo Gómez está en Estados Unidos, razón por la que aún no es segura la reunión con el golero. En el transcurso de las próximas horas habrá resoluciones.