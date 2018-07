El deseo de Aurora es ir de 40 a 400 socios



12/07/2018 - 08:55:12

Opinión.- El presidente del club celeste valluno, Jaime Cornejo, anunció ayer el inicio de la campaña de captación de socios con la meta de subir el número actual de socios para “coadyuvar” económicamente al club. Quiere que la cifra ascienda de 40 a 400 beneficiados.



La escala de precios es la siguiente: Preferencia, 750 bolivianos; General, 500; Curvas; 350. En la recta de preferencia, la dirigencia dispuso un descuento para damas (500 bolivianos) y niños (250).



“Con 40 socios, no es posible solventar los gastos necesarios de una plantilla profesional, por lo que invitamos a la hinchada a sumarse para darnos una mano”.



Cornejo lanzó la campaña a 12 días del primer partido que Aurora jugará como local ante Royal Pari, en principio, a las 20:00 en el estadio Capriles según la convocatoria.



“Es una situación compleja que le daremos a conocer al Comité Técnico de la División Profesional porque la iluminación del estadio Municipal de Sacaba no es de las mejores. Esto, sumado a la distancia, a la cual el hincha celeste no está acostumbrado. Esperamos y confiamos en que podremos jugar ese partido en el Capriles porque el beneficio es doble a partir de la recaudación y la iluminación”, explicó.



Asimismo, el máximo dirigente de Aurora ponderó el plantel con que participarán del próximo certamen nacional que se jugará en el formato todos contra todos en 26 fechas.



“Hemos armado un equipo compacto y dinámico, por lo que podremos responder al apoyo de la gente”, señaló.



Los carnets están disponibles en la Boutique Celeste, ubicada en el complejo de Aurora en Alalay.



El equipo sigue entrenando bajo las órdenes del paraguayo Roberto Pérez, a ocho días de visitar a Oriente en su debut liguero el viernes 20 de este mes.