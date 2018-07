Lizio ya llegó a un acuerdo para rescindir su contrato



12/07/2018 - 08:53:38

Página Siete.- Damián Lizio rescindirá en las siguientes horas el contrato que lo liga a Bolívar. Según el agente del futbolista, el argentino-boliviano tiene un principio de acuerdo con la dirigencia de la Academia para cerrar un ciclo que tuvo varias idas y venidas desde que llegó en 2011.



Lizio no se encuentra en planes de la directiva para jugar en el segundo semestre de este año. El equipo comenzó el pasado 19 de junio la pretemporada, pero al futbolista se le dio más tiempo de vacaciones, ya que en ese espacio de tiempo existía la posibilidad de que se abra el libro de pases y sea transferido a otro club.



Una vez que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió no dar curso al pedido de FABOL para abrir las transferencias, Lizio y su representante se pusieron de acuerdo con la dirigencia para rescindir de común acuerdo el contrato que ligaba al jugador por un año más. “El tema está muy avanzado, pero faltan solucionar algunos detalles”, comentó ayer el empresario Lucas Machado.



En el caso del golero Rómel Quiñónez, el panorama aún no es claro, ya que el jugador no tuvo contacto con su representante, Rodrigo Osorio, aunque se tiene pendiente una reunión con la entidad bolivarista para decidir su salida o ver si existe alguna posibilidad de continuar en el plantel, al menos hasta fin de año.



Quiñónez pidió la rescisión de su contrato argumentado problemas familiares; sin embargo no podrá jugar en ningún club del país hasta diciembre. El convenio entre las partes vence en junio de 2019.



Amistoso



Los celestes jugarán hoy en la mañana un partido amistoso frente al elenco de Ramiro Castillo, encuentro en el que el técnico Arias irá definiendo el equipo titular que jugará el miércoles 18 de julio frente al Deportivo Cali, por la Copa Sudamericana.



Para ese juego quedó descartado el delantero Marcos Riquelme, quien se recupera de una artroscopia en la rodilla derecha. El argentino intensificó ayer su tarea y lo más seguro es que llegue al juego revancha del próximo 2 de agosto.



Jorge Flores, que no se entrenó el martes, trabajó ayer con normalidad. El lateral tiene sólo un golpe en el hombro derecho.