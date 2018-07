Iva Olivari, la única mujer en el banco de suplentes del Mundial



12/07/2018 - 08:48:50

El País.- Detrás del éxito de Croacia, hay una mujer. Ella se llama Iva Olivari, no le gusta ser el centro de atención, elige el perfil bajo, aunque verla sentada en el banco de suplentes en cada partido de su selección no deja de ser llamativo. Sí, es la única mujer en el Mundial parte de un cuerpo técnico que acompaña al cuerpo técnico en cada encuentro. Y no es casualidad que en la foto de la celebración del vestuario croata luego de conseguir la clasificación a la final, la “tía”, como la apodaron en el plantel, aparezca en el centro de la imagen.



La función de Iva en la Selección es la logística de los viajes, los partidos y la comunicación con la FIFA. A muchos de los jugadores los conoce desde pequeños, porque ella trabaja para la Federación desde 1992, aunque cuando Davor Suker asumió la presidencia la designó como Jefa de Equipo, una especie de manager.



El Mundial de Brasil 2014 lo vivió desde la tribuna y recién en la Eurocopa 2016 empezó a acompañar a Dalic en el banco de suplentes. Y desde ahí no se apartó más.



La “tía” siempre estuvo ligada al deporte: fue tenista profesional y hasta llegó a ganarle a Steffi Graf en un torneo disputado en Alemania. Sin embargo, una lesión en su muñeca la obligó a retirarse de las canchas.