A 2 años de la crisis ambiental, las cianobacterias dominan en Alalay



12/07/2018 - 08:43:03

Los Tiempos.- Hace dos años, en Cochabamba se registró la muerte de miles de peces por el agua contaminada de la laguna Alalay y toxinas de las cianobacterias (microalgas y bacterias). La situación ahora es relativamente mejor, pero los microorganismos siguen y compiten con otras plantas acuáticas como la “lenteja de agua”, que ha proliferado más que las macrófitas.



Las cianobacterias están aumentando, porque aprovechan los nutrientes de la laguna. “Siempre hay que tener cuidado, el peligro es que las cianobacterias produzcan toxinas, porque provocan un déficit de oxígeno en el agua, por eso la mortandad de peces”, explicó la bióloga de la Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA) de la Carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Francisca Acosta.



La presencia aún dominante de las cianobacterias en Alalay se detectó en el último monitoreo de la calidad de agua realizado por la UMSS, el 4 de julio, como parte de su rol de vigilancia en el Comité de Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la Laguna Alalay (Crempla), conformado por la Alcaldía, Gobernación, Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias.



Un factor alentador es que el nivel de oxígeno ha mejorado, pero no lo necesario para el repoblamiento de peces. El estudio estableció que en el lado sur hay una baja de oxígeno tanto en la superficie como en la profundidad. En cambio, en el centro y norte hay un poco más, pero no a profundidad.



Más acciones



Para que la recuperación de la laguna no se quede en una ilusión, porque este año llovió bastante, se recomendó al municipio realizar el dragado y mantener la franja de humedad (totoras y otra vegetación), que ayuda a mantener nutrientes que ingresan con las aguas grises.



“Lo que nosotros hemos recomendado es que en 1997 se hizo un dragado y ahora se tiene que volver hacer, ya sea secó o húmedo”, dijo Acosta. Explicó que esta medida ayudará a aliviar la laguna, debido a que en la cubeta también se da un proceso de descomposición.



La bióloga detalló que hay un proceso interno de descomposición de la materia orgánica en el fondo de la laguna, que aumenta el sedimento.



Por otro lado, se tiene que controlar la calidad del agua que ingresa de afluentes como el río Rocha, considerado el principal aportante.







CONSULTORÍA CON TRES PRODUCTOS



El secretario de Desarrollo Sustentable de la Alcaldía, Eduardo Galindo, informó en mayo que la consultoría de URS Corporation Bolivia de la laguna se conocerá en julio.



La propuesta consta de tres productos: la línea base ambiental, la zonificación y cinco perfiles a diseño final.







CARACTERÍSTICAS



Microrganismos - Destaca por su color

Las cianobacterias son microorganismos (microalgas y bacterias) que tienen un tono verdeazulado.



Son muy pequeñas - Difíciles de retirar

Al tratarse de organismos microscópicos son difíciles de retirar, como se hizo con las macrófitas o “repollitos”



Estudios - Hay tres detectadas

El ecólogo Eduardo Morales halló tres tipos: Arthorospira fusiformis, Anabaenopsis milleri y Aphanocapsa.