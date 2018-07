Choquehuanca: Sólo acuerdo de presidentes salvará Unasur



Los Tiempos.- El excanciller de Bolivia por 11 años y actual secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), David Choquehuanca, manifestó su preocupación y tristeza por la crisis de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), luego de que seis países anunciaran la suspensión de su participación y las críticas de gobiernos como Colombia y Ecuador.



“Nuestro continente en el pasado vivía hermanado, se trabaja en unidad, esperanza y alegría”, señaló. “Veo con mucha tristeza lo que está pasando con nuestra Unasur, declaraciones de presidentes, como el de Colombia que quiere terminar con Unasur, y el propio de Ecuador que quiere entregar la sede”, lamentó en una entrevista con Los Tiempos.



El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, dijo el pasado domingo que la sede de Unasur se convertiría en una universidad indígena y el jefe de Gobierno colombiano Iván Duque adelantó que su país se alejaría del bloque, porque se convirtió en una “caja de resonancia” del polémico Gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro.



Las críticas también se dirigieron a que el bloque regional sólo se dedicaba a temas políticos y a defender a los países bolivarianos. Además, Unasur tiene una dura crisis económica por falta de pago de cuotas de los países.



Choquehuanca salió al paso de estas críticas y aseguró que, para empezar, no es tan fácil entregar la sede de Unasur a otro organismo. “Hay documentos, esa sede pertenece a Unasur. Hay mecanismos (para traspasar la infraestructura) no es alegremente decir que ‘se va a entregar la sede’, hay compromisos, mecanismos establecidos para que la sede sea utilizada en otros medios, yo veo con mucha tristeza lo que está sucediendo”.



El excanciller fue uno de los actores que participó en la formación del bloque, por lo que siente con preocupación esta crisis. Sin embargo, no pierde la esperanza de que los “pueblos reaccionen” y propuso que el camino para pasar este mal momento es el diálogo.



“Deberían de sentarse para discutir como hermanos, como cancilleres, como autoridades para discutir la situación que atraviesa nuestra integración y nuestra Unasur. Tienen que sentarse. El camino es el diálogo”, dijo.



Indicó que Unasur es un espacio más amplio que otros como Mercosur o la CAN y que la región perdería su fuerza sin la unidad. “Antes estábamos fuertes, antes en Europa nos escuchaban, ahora estamos debilitados”.



Respecto a las críticas a Unasur, Choquehuanca señaló que lamentablemente vienen de intereses foráneos. “Hay intereses, algunos gobernantes están actuando en función de formatos que vienen de afuera y no están con sus pueblos. Son formatos extra continentales que están queriendo aplicar algunos líderes políticos en nuestra región”, dijo.



Sin embargo, señaló que “no tenemos que desmayar, pero también tenemos que identificar a quienes les convine la división”.



Consultado sobre la dificultad de nombrar a un nuevo secretario general de Unausr, cargo vacante desde febrero de 2017 tras el término de gestión de Ernesto Samper, el excanciller dijo que “las decisiones se adoptan mediante el consenso y para esto” se requiere mucho diálogo. “No es lo que quiere Brasil o Argentina o Uruguay, consenso es que nos entendamos todos”.







DATOS



Choquehuanca lidera la ALBA desde marzo de 2017. El excanciller boliviano fue nombrado como secretario general del organismo el 5 de marzo de 2017 en el marco de la XIV Cumbre del ALBA, en Caracas.



Seis países suspendieron su participación en Unasur. Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina decidieron suspender su participación en Unasur el 20 de abril pasado, argumentando que el bloque está estancado.



Bolivia asumió la presidencia de Unasur en abril. Tres días antes del alejamiento de seis países del bloque, Bolivia recibió la presidencia pro tempore del bloque regional.







ALBA NO MEDIARÁ EN CRISIS DE UNIÓN SURAMERICANA



El excanciller David Choquehuanca aseguró que su trabajo en la secretaría general de la ALBA está centrado en la integración de los pueblos y que no se tiene previsto hacer gestiones para mediar en la crisis de Unasur.



“No (vamos a mediar), el Alba es un espacio que tiene su dinámica, es para impulsar otros espacios, somos un motor pequeño que va a empujar espacios de integración mucho mayores que la ALBA”, comentó.



En este sentido, dijo que sin hacer “futurología” se puede ser optimista en el futuro de Unasur y que una solución definitiva pasa por la decisión de los pueblos.



“Tenemos que ser positivos, mantener la esperanza. El poder de cambiar las cosas no está en manos de unos cuantos presidentes”, aseveró.



Por ello, insistió en que “el poder de cambiar las cosas está en manos fundamentalmente de nuestros pueblos, son los pueblos quienes tienen el poder de cambiar las cosas, quienes pueden cambiar a los presidentes, hay que organizar a los pueblos y estos pueblos van a reaccionar, tenemos que creer en nuestros pueblos”, dijo.



El excanciller pidió identificar a quienes propugnan la división de la región y mostrar cuáles son sus intereses.







PRESIDENTE PARAGUAYO LLEGA Y SE REÚNE CON EVO



Mario Abdo Benítez, presidente electo del Paraguay, llegó ayer a La Paz con el objetivo de reunirse con el mandatario Evo Morales para tratar distintos temas de la agenda bilateral, confirmó a través de un tuit la Cancillería.



El mandatario guaraní arribó al aeropuerto internacional de El Alto junto al futuro ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, y al flamante vicepresidente, Hugo Velázquez. Las autoridades fueron recibidas por el canciller Fernando Huanacuni. Medios paraguayos señalaron que la reunión con Morales se efectuará mañana y que se tocarán temas relacionados a la compra y venta de gas licuado de petróleo. Otro de los posibles asuntos que se abordarían sería el proyecto del tren bioceánico, tema que el Presidente boliviano ya habló con el exmandatario paraguayo Horacio Cartes en 2016. “Es una visita de gentileza para invitarle para estar presente el 15 de agosto en el traspaso de mando, para que pueda estar presente un vecino tan importante como es Bolivia”, manifestó al diario Última Hora, Arnoldo Wiens, integrante del equipo que se encarga del proceso de transición de mandato.



Presidentes verán agenda



El encuentro entre Evo Morales y Mario Abdo Benítez se iniciará a las 07:00 de hoy, en el que abordarán temas de la agenda bilateral entre Paraguay y Bolivia como el acuerdo firmado en agosto de 2015 referente a la venta de los derivados del petróleo, entre ellos, el gas.