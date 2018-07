Unidad de Bolivia por el mar era falsa



12/07/2018 - 08:25:17

El Diario.- El exdiputado de Chile, Jorge Tarud, dijo que la proposición acusatoria de juicio de responsabilidad en contra del expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, demuestra que la unidad boliviana en torno a la demanda marítima solo era para la foto en La Haya.



“Aparte de los gestos unitarios que mostraron (las autoridades bolivianas) para una fotografía en La Haya, lo que está aconteciendo hoy y lo que estamos viendo demuestra que era una unidad completamente falsa; exclusivamente para la foto”, señaló la exautoridad de ese país.



El pasado 9 de julio, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio que viabiliza un juicio de responsabilidades en contra de Mesa por el caso Quiborax, donde el Estado boliviano pagó la suma de $us 42,6 millones a la empresa chilena, por la reversión de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni-Potosí.



En este entendido, el exlegislador del vecino país sostuvo que el conflicto entre el exmandatario y el gobierno de Evo Morales “deslegitima” el trabajo de la vocería y la postura boliviana ante la opinión internacional con respeto al diferendo marítimo que se trata en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



“Es evidente que este conflicto que existe entre él (Carlos Mesa) y el gobierno de Evo Morales, deslegitima la postura boliviana”, dijo el ex diputado chileno Jorge Tarud.



En una anterior declaración, Mesa dejó en claro que no se apartará de la vocería de la demanda marítima, porque el compromiso que asumió no fue con el gobierno del partido oficialista, sino que fue con la población.



El presidente Evo Morales designó en el 2014 a Carlos Mesa (2003-2005) como portavoz internacional de la causa marítima para que explique en foros y eventos internacionales esa demanda y la decisión de llevarla a la CIJ.



IMPASES



Desde el 2016 se generaron fricciones entre el partido oficialista y Carlos Mesa, donde se puso en duda su continuidad en ese cargo, ya que se había inclinado en defender los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero, donde el 51.34 por ciento no estaba de acuerdo con su reelección.



Esta situación se agravó después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una resolución habilitando la repostulación consecutiva del presidente Evo Morales, sin respetar los resultados del 21F y la Constitución Política del Estado.



Finalmente, Tarud manifestó que estos hechos develan que existen conflictos serios en el interior del estado boliviano y que deslegitimaría la postura en el diferendo marítimo.



“Siendo precisamente el Vocero de la demanda, y en donde él (Mesa) acusa además al Gobierno de estar en su contra, se ve claramente que hay un disenso y un conflicto interno bastante serio. (…) Desde el punto de vista de la campaña mediática que ha hecho Bolivia a través de Carlos Mesa, es evidente que este conflicto que existe entre él y el gobierno de Evo Morales, deslegitima la postura boliviana”, acotó.