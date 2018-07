Dan por garantizada la candidatura del Vice



12/07/2018 - 08:24:03

El Diario.- Sectores sociales aliados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que convencerán al vicepresidente Álvaro García Linera para que vaya como compañero de fórmula del presidente Evo Morales, en los comicios del próximo año.



Los cocaleros de Chapare (Cochabamba) anunciaron que en los próximos días sumarán los pedidos para que García Linera repostule a la Vicepresidencia, aunque la autoridad descartó esa posibilidad en reiteradas oportunidades.



“En los próximos días todos los sectores se van a sumar porque aquí, dentro de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), principalmente los movimientos sociales no estamos para pelearnos por el cargo”, anunció ayer el dirigente cocalero Leonardo Loza.



“Evo-Álvaro son como una yunta y eso deshacerlo, separarlo, siento que sería como perjudicar a un pueblo”, advirtió.



El sábado, en un ampliado en Santa Cruz, el MAS también decidió impulsar el binomio Morales-García Linera para 2019.



OPINIÓN DE ANALISTAS



Las dificultades de plantear una alternativa para enfrentar al oficialismo, denotan la división de la oposición el Gobierno de cara a los comicios del año venidero, afirmaron ayer dos politólogos.



"De mantenerse esta división en la oposición, en los comicios de 2019 seguramente se tendrá una nueva victoria electoral de Morales, porque no se muestra una opción política sólida aglutinadora", señaló el analista político Carlos Cordero.



La politóloga y diputada opositora, Jimena Costa, expresó que mientras no haya una alternativa y liderazgo que una a todas las corrientes opositoras, se favorecerá las aspiraciones del oficialismo.



"No es prematuro hablar de las elecciones de 2019, porque el MAS ya está en campaña y ratificó su binomio, pese a los intentos de los opositores y colectivos ciudadanos por impedir la nueva repostulación de Morales", manifestó.