Unidad Nacional tiene su propio equipo de guerreros digitales



12/07/2018 - 08:22:33

Página Siete.- Al igual que el Movimiento Al Socialismo (MAS), el frente opositor Unidad Nacional (UN) apuesta por tener su equipo de “guerreros digitales”. Se trata de un grupo de jóvenes que trabaja detrás de computadoras y teléfonos celulares, difundiendo las actividades y la línea partidaria de esta tienda política.



A finales de mayo de este año, el oficialismo capacitó y graduó a 80 jóvenes, integrantes de las Juventudes del MAS, para que, desde las redes sociales, “informen” a la población y respondan a las denuncias de opositores.



El secretario ejecutivo de UN, Jaime Navarro, explicó a Página Siete que el equipo comenzó como un grupo compuesto por cinco personas; en la actualidad, la cantidad de integrantes está entre los 12 y 14 internautas.



“Como todo partido moderno, UN tiene un grupo de militantes que se dedica a las actividades políticas en las redes. Su trabajo busca difundir las ideas de nuestro partido y debatir con los internautas”, afirmó.



El político agregó que el equipo se ocupa de crear videos, posts, memes y mensajes para la red, así como monitorear lo que ocurre en el debate político digital, pero -aclaró- el grupo no se ocupa de “insultar” al adversario.



La dirigencia de UN indicó que los ejes temáticos de la información que difunden estos operadores son: defender el 21F y denunciar el “despilfarro del Gobierno” y la corrupción.



Arturo Murillo, senador de ese partido, explicó que este equipo difunde la información “de acuerdo con los temas de la coyuntura política actual y las necesidades que se observan desde los propios internautas”.



Navarro explicó, por su parte, que el grupo de ciberactivistas trabaja, aproximadamente, desde el año 2000, en turnos de dos a cuatro horas.



“Por eso Samuel (Doria Medina) tiene altos indicadores de seguimiento e interacción en las redes sociales y en particular con los jóvenes, que son los principales adherentes y votantes del partido”, enfatizó.



Parte de los “guerreros digitales” de UN son voluntarios, trabajan sin paga, aunque hay otro grupo que recibe una remuneración económica, “según su dedicación y formación profesional”, expresó Navarro.



Los otros partidos



SOL.bo no tiene pensado “igualar al MAS” en la denominada guerra digital y apuesta por la “política sana, sin confrontaciones”, explicó Wilma Magne, asambleísta departamental.



“Tenemos una instancia que se llama ‘SOL.Joven’, que se encarga de capacitar a los jóvenes militantes en todo el país para buscar nuevos liderazgos”, afirmó.



La legisladora departamental agregó que las autoridades electas se encargan de difundir la línea partidaria de SOL.bo, desde sus propias cuentas en las distintas redes sociales.



Por otra parte, el Movimiento Demócrata Social estableció su equipo de redes sociales a partir de nueve personas. “Cada comité ejecutivo, en cada departamento del país, tiene un responsable de comunicación que se encarga de difundir la información del partido y sus actividades”, explicó el diputado Gonzalo Barrientos.



En la actualidad, los jóvenes militantes de este frente son formados como dirigentes, ya sean barriales o departamentales. “No hemos pensado en un trabajo de redes aún, primero nos estamos fortaleciendo”, dijo.