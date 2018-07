Bolivia vende menos gas a Argentina



12/07/2018 - 08:09:43

El Diario.- De acuerdo con el portal digital de Integración Energética Argentina S.A. (Ex- Enarsa), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) envía menos gas a la Argentina, en promedio mensual, del acuerdo contractual.



El cuadro que presenta Ieasa en su portal virtual muestra que entre enero y finales de junio, la estatal petrolera envió gas por encima del acuerdo contractual, pero ya en mayo los volúmenes bajaron y no se cumple el acuerdo.



La inyección real de YPFB que envió a la Argentina muestra volatilidad, y en su momento las autoridades nacionales indicaron que los envíos se realizan de acuerdo a la demanda, sin embargo, recientemente el vecino país solicitó mayores volúmenes para combatir el invierno, pero no recibió respuesta de la estatal petrolera.



CONTRATO



De acuerdo al contrato entre ambas empresas estatales, entre enero a y finales de junio Bolivia tenía que enviar 17 millones de metros cúbicos día (MMmcd), pero a partir de mayo el volumen se fijó en 21 MMmcd.



Sin embargo el cuadro de Ieasa muestra que en promedio mensual de inyección real de YPFB estuvo entre 20 y 20,5 MMmcd, pero a partir del 4 de julio la cifra bajó a menos de 20 MMmcd.



PRODUCCIÓN



Desde hace mucho tiempo atrás, los futuros mercados solicitaron a las autoridades de hidrocarburos de Bolivia, certificación de reservas, pero no lograron presentar debido a que no estaba actualizada la información.



A pesar de ello, las autoridades nacionales indicaron que negociarán y abrirán mayores mercados para el gas boliviano.



ANUNCIOS



Desde la pasada gestión los anuncios del Gobierno sobre inversiones de empresas petroleras en Bolivia van en aumento, y con el viaje del presidente Evo Morales a Rusia, se acordó que Gazprom invierta más de 1.000 millones de dólares en el campo Vitiacua, ubicado en el departamento de Chuquisaca.



La siguiente semana llega la empresa rusa junto con Acron para evaluar y definir las inversiones anunciadas.