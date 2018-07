Crean Aduana en Patacamaya para agilizar carga



Página Siete.- El miércoles se iniciaron las operaciones de la primera Aduana 24/7 del departamento de La Paz en la localidad de Patacamaya, ubicada en la carretera a Oruro, con la expectativa de agilizar y modernizar los despachos de importación de mercancías y desahogar la Aduana Interior La Paz.



“En el mes de La Paz queremos extender el área que se tiene en El Alto. El tránsito que se espera acá (en Patacamaya) es de 60 camiones día que puedan llegar y podamos despachar de manera más rápida” explicó la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.



La autoridad destacó que el proyecto Aduana 24/7 de Patacamaya dispone de 10 hectáreas, por lo que se puede aplicar en este recinto la modalidad de despacho abreviado, cierre de tránsitos y la ampliación de plazo de vehículos turísticos, entre otros que serán implementados gradualmente.



Ardaya recordó que el despacho abreviado tiene la principal característica de que la mercancía viene totalmente identificada para ingresar a sorteo y “que si le sale canal verde, se va de inmediato, anunciando que de hecho se hará despachos sobre camión”, se lee en una nota de prensa enviada por la Aduana.



“Los espacios bajo techo no implican necesariamente que se vaya a bajar mercancías, sino que cuando haya lluvia e inclemencias puedan ingresar camiones para ser aforados o verificados por la Aduana Nacional”, dijo.



El recinto cuenta con un camión escáner de control no intrusivo, equipo para el movimiento de carga y drones destinados a la vigilancia del recinto, entre otros implementos que son parte del esfuerzo conjunto de la Aduana y Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB).



“La Aduana de La Paz espera descongestionarse en un 27% a 30%, considerando que la mayor parte de los importadores hacen su descargo allí” agregó Ardaya y dijo que ya no esperarán en La Ceja, como lo hacían antes.