Mesa sostiene que es prioridad evitar repostulación de Morales



12/07/2018 - 07:49:34

El Diario.- El expresidente Carlos Mesa advirtió que la principal prioridad en su calidad de ciudadano y exautoridad es que Evo Morales no sea candidato en las elecciones presidenciales del 2019, reiteró su compromiso en asumir y liderar la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).



En ese marco, no confirmó ni negó que su persona pueda postularse a la Presidencia del país en las próximas elecciones.



“Yo prefiero dar una respuesta categórica, demos primero el paso uno (respeto al voto del 21F) y lograr que Evo Morales y Álvaro García retrocedan de su candidatura, con ese paso estoy absolutamente comprometido. Cuando ese paso haya sido resuelto volveremos a hablar de la candidatura”, afirmó Mesa.



En cualquier actividad pública donde esté presente el exmandatario, los ciudadanos le expresan su respaldo y le piden que de una vez decida lanzar su candidatura a la Presidencia del país para las elecciones de 2019.



A pesar de que en un principio negó rotundamente esa posibilidad, en los últimos meses, desde las denuncias en su contra por los casos Quiborax y Odebrecht, el exmandatario afirmó que esos ataques son como invitaciones a que presente su candidatura.



Sin embargo, Mesa consideró que postularse a las elecciones presidenciales del próximo año, es seguir el juego al oficialismo, es aceptar la repostulación del presidente Evo Morales que fue habilitado a una reelección consecutiva por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En consecuencia es admitir que el 21F no es válido.



“Yo no estoy dispuesto a hacerle el juego al presidente Evo Morales ni a su Gobierno. ¿Cuál es el juego? El juego es que se adelanta la electoralización del proceso para que le quede clara a la opinión pública que vamos a definir quién podría ser el candidato que enfrente a Evo Morales en octubre de 2019 en las elecciones presidenciales. En otras palabras le estamos ayudando al presidente Morales a saltar un escollo que él no debe ni puede saltar, que es el escollo del 21 de febrero. “Si yo digo, voy a ser candidato a la Presidencia, estoy estableciendo que asumo que el 21 de febrero ha sido superado porque claramente la candidatura a la Presidencia es para enfrentar a Evo Morales, es lo que la población asumiría”, argumentó Mesa.



EN DEFENSA



En esa línea, la exautoridad reiteró que su compromiso como exmandatario y personalidad boliviana es ser parte de la defensa de los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016, con el objetivo de que el binomio del partido oficialista reconozca que no pueden ni deben ser candidatos presidenciales, porque están inhabilitados constitucionalmente.



Los resultados del referéndum constitucional dieron como resultado que el 51.34 por ciento de la población dijeron no a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el cual limita la candidatura presidencial a una sola repostulación.



TSE



De la misma forma, el expresidente de Bolivia acusado por el caso Quiborax, dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe elegir dos caminos: el de la ilegalidad y la vulneración constitucional del TCP que falló en favor de la relección del actual Mandatario o respetar la decisión del pueblo boliviano en las urnas.



“Esos son los dos caminos que en este momento que nos convoca a todos, porque no podemos ser aceptar ser derrotados en algo que es fundamental, la soberanía popular”, argumentó el expresidente boliviano.



En el referéndum del 21 de febrero de 2016 que fue administrado por el TSE, la consulta realizada a la población era ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”.



En ese sentido, Carlos Mesa sostuvo que la defensa por el 21F y la Constitución Política del Estado debe ser pacífica en el marco de la democracia y el respeto entre bolivianos, a pesar que existe el riesgo de una confrontación entre bolivianos como pasa en Nicaragua y Venezuela.



“Mi norte como demócrata es una resistencia democrática y pacífica. No se me escapa el riesgo de una confrontación pero hay que trabajar y apostar por una acción que demuestre que la sociedad boliviana puede manejarse de manera distinta”, destacó Mesa.