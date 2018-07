Productores golpeados por la helada en los Valles



11/07/2018 - 07:53:16

El Día.- La heladas ocasionadas por las bajas temperaturas están afectando la producción agrícola en los Valles cruceños, aún no se tienen cuantificado los daños pero se conoce que los productos más afectados son el tomate, papa, vainita, achojcha, arveja, entre otros. El municipio más afectado fue el de Mairana. En el departamento de Chuquisaca también se registran pérdidas por este fenómeno, además de familias damnificadas.



Mairana uno de los municipios más afectados. Lidia Tórrez, directora de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Alcaldía de Mairana, indicó que los técnicos están cuantificando las pérdidas que dejó la helada registrada la madrugada de ayer. De forma preliminar, dio cuenta de que las zonas, por ahora, afectados son Mendiola, Bella Vista, Villa Ecce Homo, Valle Verde, Villa Verde y Cedro Verde.



Hasta el momento no se tienen datos oficiales de la Gobernación de los daños ocasionados, ya que hasta el pasado lunes según el informe del Sistema de Información y Comunicación Agropecuaria Sic, no habían daños en la producción agrícola.



Vallegrande también cuantifica los daños. Por su parte Casto Romero, alcalde de Vallegrande, indicó que su municipio también ha sufrido daño por las heladas, sobre todo en los cultivos de frutas y papa. "Hay afectaciones, no en mayor consideración, estamos haciendo seguimiento en las diferentes comunidades para tener datos exactos de los daños", aseveró.



Productores cubren los cultivos. Para evitar un fuerte impacto del fenómeno climático, los productores cubren los cultivos con unas telas en forma de carpa, aunque no todos tienen la posibilidad de hacerlo. "Esto significa un costo aparte y hay muchos productores, sobre todo los pequeños, que no tienen posibilidad de hacerlo", indicó Eliodoro Cano, productor de Pampa Grande.



Helada afectó a Chuquisaca. El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, informó que 12 municipios de ese departamento fueron afectados por las heladas, principalmente Azurduy con 912 familias damnificadas de cinco distritos regionales."De los 12 municipios Azurduy reportó a 912 familias afectadas, con pérdidas de pastizales, cereales cultivados para el forraje", informó.