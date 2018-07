Cobró por adelantado $us 223 millones: Railway abandonó obra vial más cara

11/07/2018 - 07:22:06

El Diario.- El senador Yerko Nuñez denunció ayer que las obras de construcción de la carretera Rurrenabaque – Riberalta fueron abandonadas desde hace tres semanas por la empresa Railway que extrañamente cobró $us 223 millones equivalente al 40% del costo total de la obra.



“Desde hace tres semanas que el proyecto se encuentra abandonado con el retiro de personal y la maquinaria que se encuentra en algunos campamentos”, dijo el legislador.



“Desde hace tres semanas que el proyecto se encuentra abandonado con el retiro de personal y la maquinaria que se encuentra en algunos campamentos”, dijo el congresista. También pudo advertirse esta anómala situación en un video, en el que un letrero identificó como campamento Australia.



Según explicó en una reunión de prensa realizada en el Senado, la obra se halla prácticamente abandonada, como pudo constatarse luego de una visita a la región efectuada el lunes pasado, oportunidad en la que se evidenció que el avance físico no es mayor al 10%. La vía tiene 508 kilómetros de extensión y es la carretera más extensa y cara del país, explicó el senador.



CONTRAPARTE



EL DIARIO tomó contacto ayer a media tarde con la ABC, cuya oficina de Comunicación informó que la dirección avaluaba las declaraciones del senador de la oposición y adelantaron un pronunciamiento al respecto.



Las apreciaciones de Nuñez son muy elocuentes, al expresar que “resulta inconcebible que la empresa china haya presupuestado un costo de un millón de dólares por kilómetro construido, cuando el mismo no debiera superar el medio millón de dólares”. “No existen cerros o peñas que abrir, todo el camino en esa ruta es plano y directo, sin que existan obstáculos naturales que encarezcan los trabajos, tampoco hay ríos caudalosos que cruzan la vía”, precisó.



FISCALIZACIÓN



Nuñez viajó al noroeste amazónico el pasado fin de semana y verificó el estado de la vía Riberalta – Guayaramerín, que conecta la capital de la provincia Vaca Díez del departamento del Beni con Brasil. En su alocución, el congresista mostró imágenes sobre el lamentable estado de la vía, que se ha constituido en un tramo de alta peligrosidad por la creciente polvareda. “Hay lugares donde no se han realizado trabajos preparatorios de la futura capa asfáltica”, sostuvo.



“Hemos constatado que varios tramos están prácticamente destrozados lo que impide y expone a riesgo el tránsito del transporte interdepartamental. Hay permanente polvareda y resulta incomprensible que el avance no se haya intensificado en la época seca”, indicó, luego de lo cual puso en duda la entrega de la vía en los términos pactados por el Gobierno.



Dijo que esta situación exige explicaciones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que suscribió el millonario contrato. Indicó que la empresa china Railway no podrá cumplir la fecha de entrega fijada para el siguiente año, ante lo que remitió una nota al presidente de ABC, Luis Sánchez Gómez.



RENDICIÓN DE CUENTAS



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, se abstuvo de informar de la situación de los proyectos viales que representan decenas de millones de dólares en Bolivia, durante la rendición pública de cuentas inicial que ofreció el pasado 25 de junio en la sede de Gobierno. Tampoco se hizo presente el director de la ABC.



En la oportunidad, Claros dijo que este año el presupuesto de su despacho contempla la inversión de Bs 1.658 millones para el sector de transporte, Bs 299.691.400 para el sector de Telecomunicaciones y Bs 95.3 millones para Vivienda, haciendo un total de alrededor de Bs 2.000 millones.