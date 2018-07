Chuquisaca: Urquizu se desvincula de dos demandas regionales



11/07/2018 - 07:20:49

Correo del Sur.- El gobernador Esteban Urquizu se desvinculó del reclamo regional tanto por el megacampo Incahuasi como por el de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, y dejó todo en manos de la oposición a la que le acusa, particularmente en el primer caso, de haber hecho “fracasar” el pedido y de buscar protagonismo.



“Vayan a preguntar a la oposición”, fue la respuesta de Urquizu cuando los periodistas le consultaron sobre cómo avanzan las acciones para hacer prevalecer el derecho de Chuquisaca sobre el megacampo de gas Incahuasi.



En un discurso de casi 20 minutos, Urquizu acusó a los periodistas de ser “enviados de la oposición” para presionar a su autoridad sobre determinados temas regionales, además volvió a lamentarse sobre el maltrato del que fue víctima el 8 de mayo cuando fue perseguido al salir de una reunión convocada por el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA).



“¿En qué manos cayó toda esta responsabilidad?, en manos de la derecha, y por qué creen que hoy estoy diciendo que ese señor diputado (Horacio Poppe) todos los días se queja, se queja y se queja, y nos dice, justamente sobre la pregunta de la periodista, ‘no necesitamos de la Gobernación’, revisen sus redes sociales, entonces la pregunta es para él”, señaló Urquizu.



Indicó que el acuerdo propuesto por el Gobierno en Cochabamba brindaba beneficios para el Departamento sobre todo en inversión; sin embargo, la oposición “prefirió quedarse con nada”, pese a que la proposición fue rechazada porque no respondía a la exigencia de deponer la polémica Resolución Ministerial con la que se cerraron las puertas a la conciliación limítrofe total que exigía Chuquisaca.



“Finalmente este tema (Incahuasi) se acabó en las manos de la derecha opositora, con razón decía el señor diputado (Poppe) ‘de la Gobernación no necesitamos nada más’, se encargarán ellos como opositores”, reiteró Urquizu al referirse a las declaraciones de Poppe que el pasado 5 de junio, cuando presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dijo que se buscaban agotar las vías legales para acudir a la justicia internacional, sin necesidad de mediar con autoridades locales.



La autoridad acusó al Comité Cívico de las Provincias (CIDEPRO) y al mencionado diputado, entre otros, de ser los autores intelectuales de la persecución que vivió por las calles del centro de Sucre el pasado 8 de mayo.



“No señor, a mí me enseñaron a no ser cobarde, si las cosas hay que arreglarlas a puñetes, a mí me enseñaron que es de uno a uno. Nunca me va a ver escondido entre la masa. Por lo mismo, nunca justificaré la ‘cultura del linchamiento’, la que ustedes practican, entre otras cosas, en política”, respondió Poppe a través de su cuenta en Facebook.



GERENCIA DE REDES DE GAS



Sobre el traslado de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de YPFB de La Paz a Sucre, que ordenó un Juez de Garantías sobre la base de la Ley 3058, Urquizu dejó que sea Poppe, como impulsor de esas acciones legales, quien haga cumplir la ley.



“La Gobernación no obedece a la oposición, la oposición no me tiene que decir qué hago y qué no hago, y como oposición grita ‘auxilio’”, dijo Urquizu.



La senadora Nélida Sifuentes recordó ayer que en pasados días presentó una petición de informe escrito al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y espera que hasta fin de mes sea respondida.



“Nosotros estaremos exigiendo que se cumpla la ley y al mismo tiempo la sentencia”, aseveró Sifuentes, al recordar que el plazo se cumple el 29 de julio.



LICENCIA INESPERADA



Alegando motivos de salud, el Gobernador solicitó licencia en su cargo entre hoy y el 17 de julio, para lo que pidió al pleno de la Asamblea Legislativa Departamental el nombramiento de un gobernador interino.



Tras conocer el pedido, el Legislativo departamental eligió a la asambleísta Dora Rivera (MAS), representante de Zudáñez, como gobernadora interina durante los siete días de permiso de Urquizu.



Esta sería la segunda licencia que solicita Urquizu, en lo que va del año, la primera fue del 15 al 22 de marzo, para viajar a Holanda y asistir a los alegatos en el Tribunal de La Haya.



BUSCAN SUCESOR EN EL MAS



El gobernador Esteban Urquizu aseguró que una vez que deje el cargo no permitirá que la oposición tome la Gobernación, sino que emprenderá una campaña para que algún miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS) le suceda.



Urquizu indicó que tanto en Sucre como en Chuquisaca seguirá gobernando el MAS, al igual que el país a la cabeza de Evo Morales.



“El último mandato que ha dado el ampliado nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) vamos a meter con más ganas y aquí en Sucre y en Chuquisaca vamos a ganar, por eso hemos ido a recorrer los Cintis con nuestro hermano ejecutivo de la federación (FUTPOCH), ampliados, tras ampliados”, señaló.