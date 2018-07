García: No se paga el bono de té por orden del esposo de Alcaldesa

11/07/2018 - 07:18:44

La crisis se ahonda en la Alcaldía de Cochabamba. La exsecretaria de Desarrollo Humano y exdirectora de Género, Generacional y Familia Andrea García, denunció que, desde hace algunos meses, los trabajadores no reciben el bono de té completo. La orden para la retención de ese beneficio la impartió Edson Cortez, esposo de la alcaldesa suplente temporal de Cochabamba, Karen Suárez.



Dijo que el 23 de mayo envió una carta dando a conocer a la Alcaldesa que solo les estaban pagando 70 de los 390 bolivianos mensuales que le corresponde a cada trabajador. “El resto se queda en manos de no sabemos quién”.



Al ver que Suárez no intervenía en el caso para investigar y ver qué pasaba, el 25 de junio reiteró la denuncia. Ambas fueron de forma escrita.



El secretario Ejecutivo de la Municipalidad, Alex Contreras, indicó que las denuncias de García son “falsas” y que la Dirección de Recursos Humanos puede corroborar que la exfuncionaria “cobró el bono de té completo”.



Manifestó que si García detectó alguna irregularidad tenía la obligación de denunciarla en las instancias correspondientes, es decir, en la Dirección de Transparencia.



“Todo funcionario público debe entrar y salir por la puerta grande”.



Indicó que con esas acusaciones se “busca afectar a una persona que no trabaja en el Municipio, pero, sobre todo, a la institución”.



La Alcaldesa asumió el cargo el 4 de mayo y al ser posesionada se comprometió a erradicar los hechos de corrupción en la institución.



La exsecretaria sostuvo que la retención de una parte del bono de té se comenzó a dar desde que Suárez asumió el cargo en remplazo de José María Leyes.



Fuentes cercanas a la Alcaldía señalaron que el despido de García y del director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, es el inicio de la “limpieza” que el Ejecutivo inició en esa Secretaría.







MOCHILAS CHINAS El 14 de mayo, García fue convocada por la Fiscalía para declarar en el caso mochilas chinas, porque estaba a la cabeza de la Secretaría que llevó adelante el proceso para la compra de los bolsos escolares.



En esa oportunidad, la exfuncionaria señaló como culpables de los hechos irregulares al exsecretario de Atención al Ciudadano José Padilla, quien permanece en Cochabamba con arrestó domiciario, y al exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno salió del país el 24 de abril por Desaguadero (La Paz) hacia Perú.







REPRESALiA García, quien en los últimos días volvió a la Dirección de Género, Generacional y Familia, afirmó que Suárez la alejó del cargo por “represalias”, ya que se negó a retirar las acusaciones.



“(La Alcaldesa) me convocó a su despacho, la semana pasada, y me pidió que retire las denuncias”.



Añadió que le dijeron que si no lo hacía sería retirada de la institución. “Es cierto, no he acatado las instrucciones”.







EL “CHIQUI” GOBIERNA García dijo que la Alcaldía es “administrada por el esposo de la Alcaldesa y él está realizando alianzas políticas que no son nada sanas para ninguna gestión y ni siquiera solo para esta. Eso lo saben todos”.



Según la exfuncionaria municipal, una muestra de que el famoso “Chiqui”, que es como lo conocen a Edson Cortéz, gobierna es que da instrucciones como las del bono de té.



Acotó que, además, cuando dejó el cargo de responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano, el chofer que estaba asignado para su traslado, le comentó que la orden para que se quede sin vehículo la dio Cortez.



Manifestó que el esposo de la Alcaldesa no trabaja en la institución y, “eso es lo más raro”, pero “ese señor siempre ha estado inmiscuido en temas del municipio. No es ningún secreto”.



Dijo que se han dado antecedentes de diferentes formas donde Cortéz estaba vinculado con el Gobierno municipal, “solo que ahora creo que es más descarado”



Contreras afirmó que Cortez es el jefe departamental de Demócratas y que “ni siquiera se acerca a la Alcaldía.



“No es funcionario municipal y no tiene poder de decisión dentro de la institución”.



Acotó que desde que Suárez asumió el cargo, su esposo decidió asumir una especie de “repliegue de todas las decisiones municipales por temor a este tipo de acusaciones”.







POLÉMICA Mientras la exfuncionaria aseguró que presentó su renuncia al cargo antes de que la Alcaldía le entregue el memorando de destitución y pidió que le otorguen las vacaciones que tenía pendientes. En el memorando Nro. 0262 del 10 de julio, firmado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, le comunican a García que la institución decidió prescindir de sus servicios profesionales y le conminan a entregar la documentación y las oficinas.



Rivero dijo que el retiro de García fue por “desacato a una instrucción general”.



Ahijados



La hermana del alcalde José María Leyes, Claudia, es la madrina de matrimonio de los esposos Cortez - Suárez.



Dos meses



Hace poco más de dos meses que Karen Suárez está en el cargo de alcaldesa suplente temporal, debido a la suspensión de Leyes.