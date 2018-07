YPFB Refinación genera Bs 29.000 MM en impuestos a favor del Estado



10/07/2018 - 19:10:43

La Paz.- 29.000 millones de bolivianos ($us. 4.100 millones) pagó YPFB Refinación, subsidiaria de YPFB Corporación, por concepto de impuestos al Estado Plurinacional de Bolivia, en 11 años de administración estatal de las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz de la Sierra, informó hoy el presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga Arteaga.



“Refinación es una de las empresas que mayor cantidad de impuestos ha generado, son ingresos que van directamente al Estado con la consecuencias positivas que conocemos, estos recursos son distribuidas a nivel nacional. Este es el resultado de más de 750 trabajadores de YPFB Refinación a nivel nacional, como YPFB estamos muy orgullosos de presentar este resultado”, dijo el ejecutivo de la estatal petrolera.



En la gestión privada 2000-2007, se pagó sólo Bs. 11.389,63 millones ($us 1.504 millones) por concepto de impuestos, mientras que durante la administración estatal de los complejos refineros, esa cifra llegó a Bs. 28.758,9 millones ($us 4.100 millones).



Los recursos que capta el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se convierten en obras para Bolivia en el sector de educación, salud e infraestructura, beneficio que llega gracias a la administración eficiente de la subsidiaria YPFB Refinación.



INVERSIONES

Desde la nacionalización de las refinerías se invirtieron más de Bs. 4.545 millones ($us 653 millones) para incrementar la capacidad de procesamiento, producción y garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad de ambos complejos industriales.



Producto de estas inversiones se generaron utilidades, para el país, por más de Bs. 3.216 millones ($us 462 millones), de los cuales en la gestión fiscal 2017 se obtuvieron sólo alcanzó a Bs. 249,11 millones ($us 35,8 millones).