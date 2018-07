Alcalde de Tarija aclara que no homologó su título de licenciado en Bolivia

10/07/2018 - 19:06:12

Tarija, (ABI).- El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, aclaró el martes que es licenciado en Relaciones Internacionales, pero que su título profesional no lo homologó en Bolivia por lo burocrático que son los trámites.



"Claro que tengo título, soy graduado en Relaciones Internacionales y soy licenciado, otra cosa es que en este país registrar tu título es más complejo que mantener una familia de cuatro como la que tengo, mucha gente que estudia en el exterior no realiza esos trámites", dijo a la ABI.



En días pasados, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, denunció que Paz firmaba como licenciado, pero que no tendría un título que lo avale como profesional.



"Yo no ejercí la profesión, pero tengo la licenciatura, por lo que me he licenciado en la carrera que tengo. No le veo mayor problema, lo que me preocupa es que para parlamentarios que llevan años, ésta sea su mayor preocupación", agregó.



Paz precisó que estudió en Estados Unidos y pidió al diputado Lazarte gestionar obras para el departamento de Tarija.