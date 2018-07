La conmovedora historia de un viudo que a diario se sienta frente al mar con la foto de su esposa



10/07/2018 - 17:42:26

RT.- La enternecedora imagen de un hombre mayor sentado en un banco frente al mar abrazando el retrato de su esposa fallecida se ha hecho viral en las redes.



El usuario Giorgio Moffa compartió en su cuenta de Facebook la foto del anciano, situado de espaldas a la cámara y con el mar de fondo. La imagen ha obtenido casi 7.000 "Me gusta".



"Hace días que viene, conozco a esta espléndida persona. Solo sé que el suyo seguramente fue un gran amor. Le he visto llorar; creo que ya no nacen hombres así", escribió en su muro.



Moffa, quien es propietario de un restaurante en el puerto Gaeta, en la costa occidental italiana, vio por varias mañanas al abuelo sentado, mirando al mar y con el retrato en su regazo. Finalmente hablaron y el hombre le explicó que llevaba la imagen de su esposa, fallecida hace siete años, "como símbolo de un amor que no termina, de la distancia y de la soledad", recoge La Repubblica.



Los usuarios en la popular red social catalogaron la publicación como una "historia simplemente conmovedora y emocionante", llena de "dulzura y amor".