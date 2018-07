Gobierno no retomará diálogo si UPEA reactiva protestas

10/07/2018 - 17:25:32

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, advirtió el martes que no se retomará el diálogo con la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por mayor presupuesto, si sus autoridades y estudiantes deciden reactivar las medidas de presión tal como anunció el Comité de Movilizaciones.



"Ellos han reanudado las medidas, con medidas de presión nosotros no vamos a llamarlos al diálogo", dijo a los periodistas.



Guillén insistió en que los 70 millones de bolivianos asignados a la UPEA como subvención ordinaria permanente son suficientes para garantizar el normal funcionamiento de esa universidad.



Indicó que son "injustificadas" las amenazas de retomar sus movilizaciones, tomando en cuenta que, además, el diálogo está abierto para escuchar las demandas de esa universidad.



"Hemos ido demostrándoles que muchos de los números que ellos habían presentado en sus requerimientos, están inflados, y es por eso que la posición nuestra es que estos 70 millones de bolivianos son suficientes. Nosotros vamos a garantizar que la UPEA va seguir funcionando", señaló.



Ayer, el presidente del Comité de Movilizaciones de la UPEA, Efraín Berdeja, informó que se dio un plazo de 48 horas al Gobierno para retomar el diálogo, caso contrario advirtió que se radicalizarán las medias de presión hasta conseguir respuestas a sus demandas presupuestarias.