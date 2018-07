Gobierno no descarta ampliar la vacación en la zona altiplánica

10/07/2018 - 17:24:20

La Paz, (ABI).- El viceministro de Educación Regular, Valentín Roca, dijo el martes que "no se descarta" la ampliación del descanso pedagógico en la zona "altiplánica" del país debido a las bajas temperaturas.



"No se descarta el tema de ampliar la vacación, en todo caso estamos hablando de Potosí, todo el departamento de Oruro y el departamento de La Paz en toda la zona altiplánica", señaló a los periodistas.



Según la instrucción inicial, la vacación invernal comenzó el 2 de julio y debe concluir el 16 del mismo mes.



Roca explicó que en las siguientes horas el Ministerio de Educación recibirá los informes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sobre el comportamiento de las temperaturas y de los servicios departamentales de salud sobre infecciones respiratorias agudas en estudiantes del país, para asumir una determinación.



"En los Yungas, los Valles estarían manteniendo en todo caso el horario de invierno y el calendario programado para dos semanas, pero es un tema que se va a definir mañana (miércoles) producto del informe que se va a tener de las direcciones distritales", señaló.