En medio de tensiones Trump llega a Bélgica para Cumbre de OTAN



10/07/2018 - 17:21:21

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Bélgica para una reunión con los aliados de la OTAN, que están preocupados por el daño a la imagen de la antigua alianza militar a raíz de las críticas de Trump.



El mandatario estadounidense a menudo ha acusado a los socios europeos de la OTAN de no cumplir con sus compromisos de financiamiento militar de la alianza. Antes de partir de Washington y durante el vuelo, Trump reiteró sus críticas en Twitter.



"Muchos países en la OTAN, que se espera que defendamos, no solo están por debajo de su compromiso actual del 2% (que es bajo), sino que también están atrasados durante muchos años en pagos que no se han realizado. ¿Reembolsarán a EE.UU.?", escribió en uno de sus más recientes tuits.



Antes de aterrizar , el presidente estadounidense apuntó: "La Unión Europea hace que sea imposible para nuestros agricultores, trabajadores y empresas hacer negocios en Europa (EE.UU. tiene un déficit comercial de $ 151 mil millones), y luego quieren que nosotros los defendamos alegremente a través de la OTAN y paguemos por ello. ¡Simplemente no funciona!".



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondió enérgicamente en la misma red social a mensajes similares del presidente Trump más temprano en la mañana, diciendo que "siempre vale la pena saber quién es tu amigo estratégico y quién es tu problema estratégico".



Tusk pidió a Trump recordar la relación de casi 70 años entre la OTAN y EE.UU. y le exhortó a "apreciar a sus aliados, después de todo no tiene muchos", indicó.



Pero antes de abordar el Air Force One, Trump desestimó la observación de Tusk. "Tenemos muchos aliados", dijo el mandatario a periodistas. "Pero no podemos aprovecharnos. La Unión Europea nos está aprovechando".



Las críticas de Trump a la OTAN obtuvieron una reacción del senador John McCain, presidente republicano del Comité de Servicios Armados y prisionero de la Guerra de Vietnam.



"Ninguna política o estrategia de EE.UU. en Europa puede tener éxito sin una fuerte alianza #NATO. Los aliados pueden y deben tener discusiones francas sobre las diferencias. Pero los ataques sin control a nuestros socios más cercanos solo sembrarán disensión entre nuestros aliados y envalentonarán a nuestros adversarios", escribió McCain el martes .



La OTAN dice que Estados Unidos financió aproximadamente el 70 por ciento de sus gastos en 2017. Los 29 miembros de la OTAN se comprometieron en 2006 a gastar el 2 por ciento de su producto interno bruto en defensa para 2024, pero la OTAN estima que algunos miembros no alcanzarán el objetivo.



Los aliados europeos también están preocupados por la relación de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump ha alabado con frecuencia a Putin a pesar de la anexión de Crimea por parte de Moscú y la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses.



Tras la reunión de la OTAN el miércoles y el jueves en Bruselas, Trump viajará a Gran Bretaña para una "visita de trabajo" con la primera ministra británica Theresa May. El presidente de EE. UU. Viajará a Helsinki para su cumbre con Putin.



Antes de partir, Trump predijo que su reunión con Putin sería la parte "más fácil" de su viaje al extranjero. Trump dijo a periodistas que "no puede decir ahora mismo" si Putin es un amigo o un enemigo, pero lo llamó un "competidor".



La primera visita presidencial de Trump a Gran Bretaña se produce en mayo, cuando lidia con la confusión del gobierno británico sobre los planes de retirarse de la Unión Europea.



El secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y el secretario del Brexit, David Davis, renunciaron el lunes en protesta por su plan.



A pesar de su renuncia, Trump dijo que podría reunirse con Johnson, un político conservador que ayudó a liderar el movimiento británico para salir de la Unión Europea.



Se espera que la visita de Trump a Gran Bretaña provoque grandes protestas en Londres y en otras partes del país.