Transportistas denuncian que usan material inadecuado en carretera San Borja-San Ignacio



10/07/2018 - 16:37:46

Trinidad, (ABI).- El ejecutivo de la Federación del Transporte Libre del Beni, Wilfredo Gutiérrez, denunció el martes que no se está colocando el material adecuado en la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos, que construye la "Asociación Accidental CCCC", con una inversión de 245 millones de dólares.



"Hemos visto que están haciendo el terraplén, o sea la estructura de la carretera sobre lo existente, material no adecuado porque es orgánico", dijo a los periodistas.



Aclaró que en algunos tramos de esa vía, de 140 kilómetros, sí se cambió ese material.



El dirigente dijo que los transportistas hicieron notar a la empresa y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Beni, que si se continúa colocando material orgánico esa obra no durará, como es el anhelo de la población del departamento del Beni.



Insistió que el material orgánico, es decir el sedimento, el barro, se tiene que retirar de la plataforma para tener una obra de calidad.